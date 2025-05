Léon XIV : messe d’intronisation, jubilés, canonisations, synode… Voici ce qui attend le nouveau souverain pontife dans les prochains mois

Elu ce jeudi 8 mai, le nouveau pape va être immédiatement très occupé. Des messes, des audiences ainsi que de nombreux travaux et rendez-vous sont à l'agenda de Léon XIV.

Habemus papam. Fraichement élu ce jeudi 8 mai, le nouveau pape, Robert Francis Prevost ou Léon XIV, va immédiatement devoir se saisir de ses nouvelles fonctions. Son emploi du temps est déjà bien chargé pour les jours, semaines et mois à venir.

Plusieurs messes à venir

Dès demain, vendredi 9 mai, le souverain pontife devra célébrer la messe de clôture du conclave, avec les cardinaux électeurs dans la Chapelle Sixtine.

Il faudra aussi penser à sa messe d'intronisation, sur la place Saint-Pierre. La date doit encore être choisie mais, d'ordinaire, la cérémonie a lieu le dimanche qui suit l'élection. Ce n'est toutefois pas systématique puisque celle du pape François avait eu lieu un mardi.

Auprès d'I.Media, un cardinal avait expliqué que le pape nouvellement élu pourrait choisir de décaler cette messe au dimanche 18 mai, pour se laisser le temps de l'organisation, ou même au mardi 13 mai, à l'occasion de la fête de Notre-Dame de Fátima.

Les premières semaines de pontificat du pape Léon XIV seront aussi marquées par une messe en la basilique Saint-Jean-de-Latran, dans le cadre de sa prise de «possession de la Chaire de l'Evêque de Rome».

Les audiences place Saint-Pierre

Le pape Léon XIV pourrait apparaître à la fenêtre du Palais apostolique du Vatican dès ce dimanche 11 mai, pour réciter la prière du Regina Caeli et s'adresser aux fidèles. Il sera également en charge des audience générales du mercredi place Saint-Pierre, censées reprendre dès le 14 ou le 21 mai.

Sa première audience sera, comme de coutume, réservée à tous les cardinaux, électeurs et non électeurs. La tradition veut aussi qu'une audience soit accordée à tous les journalistes qui ont couvert le conclave. En 2013 ils étaient 6.000 et le pape François leur avait donné rendez-vous trois jours après avoir été nommé.

Deux autres audiences importantes sont prévues dans les jours suivants l'élection : auprès des représentants des Eglises et des différentes religions d'abord, puis auprès du corps diplomatique accrédité près le Saint-Siège.

Le «Jubilé 2025»

Le pape François avait donné rendez-vous à Rome à des milliers de catholiques pour le Jubilé 2025 et son successeur doit reprendre son flambeau.

Rome accueillera d'abord le jubilé des ensembles musicaux les 10 et 11 mai, puis celui des Eglises orientales les 12 et 14, celui des confréries, les 16 et 18 mai ou encore celui des familles, des enfants, des grands-parents et des personnes âgées, les 30 mai et 1er juin.

Sept autres jubilés sont prévus au mois de juin, parmi lesquels celui du sport (14 – 15 juin), des gouvernants (20-22 juin), des séminaristes (23-24 juin), des prêtres (25-27 juin) ou des évêques (25 juin).

Cet été, le jubilé des jeunes aura lieu du 28 juillet au 3 août et rassemblera des centaines de milliers de pèlerins. Le pape Léon XIV célèbrera la canonisation du jeune italien Pier Giorgio Frassati à cette occasion.

Un possible voyage en Turquie

Le pape François avait annoncé son intention de participer, en Turquie, au 1700e anniversaire du Concile de Nicée, aujourd’hui Iznik, ville proche d’Istanbul. Le voyage devait avoir lieu autour du 24 mai mais n'avait toutefois pas été officialisé par le Saint-Siège.

Le nouveau souverain pontife pourrait toutefois juger l'échéance trop proche de son élection et décider de se rendre en Turquie plus tard dans l'année.

Le «Synode sur la synodalité»

Une grande réflexion s'était ouverte en 2021 afin de rendre l’Église catholique plus inclusive, plus participative et moins cléricale. Ce «Synode sur la synodalité» s'est conclu en octobre dernier, mais le pape François avait institué dix groupes de travail chargés d'étudier certaines thématiques, notamment le partage de la gouvernance, la réforme des séminaires ou l'accès des femmes au diaconat.

Le chantier est donc toujours en cours et les conclusions doivent être rendues en juin. Le souverain pontife sera alors chargé de donner ses orientations pour la suite des opérations.

La confirmation de nouveaux saints

Deux causes de canonisation ont été amorcées par le pape François avant sa mort, et son successeur est à présent chargé de les confirmer en réunissant un consistoire.

Il s'agira de rassembler les cardinaux présents à Rome pour déterminer les dates de canonisation de José Gregorio Hernández Cisneros (Venezuela) et Bartolo Longo (Italie), potentiellement à l'automne.

Poursuivre les travaux du pape François

Comme le pape François l'avait fait avec la publication de l'encyclique Lumen fidei, entamée par Benoît XVI, le nouveau souverain pontife pourrait reprendre certains grands textes laissés par son prédécesseur.

Dix jours avant d'entrer à la polyclinique Gemelli de Rome, en février, le pape François avait notamment fait part de son intention de «préparer une lettre ou une exhortation apostolique dédiée aux enfants». Léon XIV pourrait donc décider de poursuivre ce projet en s'adressant à la petite enfance et aux parents.

En s'inscrivant dans le sillage de son prédécesseur, le nouveau souverain pontife pourrait aussi choisir de publier une exhortation apostolique sur les pauvres.

Une fin d'année chargée

La fin d'année sera à nouveau rythmée par plusieurs jubilés thématiques : trois en septembre, octobre et novembre puis un autre, dédié aux détenus, en décembre.

Le 8 décembre prochain marquera les soixante ans de la clôture de Vatican II. Le deuxième concile oecuménique du Vatican, ouvert le 11 octobre 1962, s'est en effet terminé le 8 décembre 1965, sous le pontificat de Paul VI. Il est généralement considéré comme l'événement le plus marquant de l'histoire de l'Eglise catholique au XXe siècle, symbolisant son ouverture au monde moderne.

Au-delà de 2025, le nouveau souverain pontife doit aussi se préparer à fermer la «Porte sainte» de la basilique Saint-Pierre de Rome pour signifier la fin de l'Année Sainte, le 6 janvier 2026.