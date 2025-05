Léon XIV : qui est saint Augustin, dont se réclame le nouveau pape ?

Le nouveau pape Léon XIV est un personnage décrit comme discret, mais audacieux. D'un point de vue religieux, il se caractérise par son appartenance au noviciat de l'ordre de Saint-Augustin. Voici le personnage religieux que vénère le souverain pontife.

Léon XIV est un membre de l'Ordre de Saint-Augustin. Il a été largement influencé par la pensée d'Augustin Hippone, aussi appelé saint Augustin.

Robert Francis Prevost a rejoint l'Ordre de Saint-Augustin en 1977. Il s'agit d'un rassemblement de fidèles liés par des voeux solennels sous l'observance des règles religieuses dictées par saint Augustin. L'histoire raconte qu'une lettre écrite par ce dernier, destinée à sa soeur, est à l'origine des règles de saint Augustin, que suit notamment le nouveau pape. Parmi les ordres les plus connus, on peut également citer l'ordre des Franciscains, le plus populaire, ou encore les Dominicains, souvent considéré comme le plus intellectuel. Les Augustins, eux, sont les plus attachés à saint Augustin et à la papauté.

L'un des quatre premiers Pères de l'Eglise latine

A l'image du 267e pape, saint Augustin n'a pas manqué de laisser une trace importante sur la théologie chrétienne. Souvent, ses textes sont étudiés juste après ceux des apôtres au sein de l'Occident chrétien. Son ouvrage «La Cité de Dieu» a notamment servi de base à de nombreux systèmes politiques de l'époque.

Augustin d'Hippone a vécu au IVe et Ve siècle, en Afrique du Nord romaine. Il doit son nom à son lieu de résidence, la ville d'Hippone, située en Algérie actuelle. Maître de la rhétorique, il a occupé la fonction d'évêque dans sa ville. Il est notamment resté célèbre pour avoir été canonisé près d'un millénaire après avoir vécu. Il est considéré comme l'un des quatre premiers Pères de l'Eglise latine et a obtenu le titre honorifique de docteur de l'Eglise.

Il doit sa foi à sa mère, chrétienne, profondément pieuse. D'abord passionné de philosophie, il s'est engagé dans une formation de lettre, notamment des langues et de la culture latine. Il ne s'est converti au christianisme que très tard, à 32 ans, après sa rencontre avec Ambroise de Milan. Il a écrit de nombreux ouvrages, faisant de lui un écrivain connu à la fois pour la précision de ses écrits que pour son abondance. Trois livres ont particulièrement inspiré la postérité : «Les Confessions», «La Cité de Dieu» et «De la Trinité».

Augustin est notamment célèbre pour avoir intégré la culture grecque et romaine au christianisme. Il a surtout permis une lecture allégorique des écrits saints et a donc aidé à développer le néoplatonisme. Son influence n'a cessé de gagner les penseurs et théologiens, symbolisée par les théodicées de Malebranche et de Leibniz écrites au XVIIe siècle.

Souvent opposé à Saint Thomas d'Aquin

Saint Augustin est connu pour son grand sens de la justice et pour sa distinction entre le «Bien» et le «Mal». Un concept que n'a pas été sans rappeler le nouveau pape dans son tout premier discours, lui qui a notamment affirmé que «le mal ne l'emportera pas». Il pense également que la pensée humaine ne peut pas être comparée avec la pensée divine et juge même que croire l'inverse est synonyme de péché originel.

Il a notamment proposé un schéma appelé «trinité intérieure», qui lie la mémoire, l'intelligence et la volonté. Pour lui, la mémoire est essentielle, mais l'idée de renouveau est également prépondérante. Il juge que la volonté permet de se rapprocher du «Bien» mais que pour y parvenir totalement, il faut bénéficier de la grâce. Pour les Augustiniens, il existe deux mouvements : l'extérieur, qui est le domaine de l'Homme et l'intérieur, qui est celui de Dieu.

L'un des autres thèmes de pensée très important pour saint Augustin est celui de l'amour. Réputé pour avoir mis au premier plan ce concept dans le christianisme, il a prolongé sa réflexion jusqu'à prendre position en faveur d'une sexualité maîtrisée, qui permet d'assurer la descendance. Il assure cependant que les êtres humains ne parviennent pas à contrôler leur sexualité depuis le pêché originel.

Il a également été au centre de débats théologiques l'opposant à Saint Thomas d'Aquin, de 9 siècles son cadet. Les deux penseurs ont des visions opposées sur de nombreux sujets. L'un est considéré comme le spécialiste du monde réel (Thomas d'Aquin), l'autre de la vie éternelle et du monde de l'au-delà (saint Augustin). A partir du XIXe siècle, l'Eglise a souvent privilégié le premier, aux dépens du second. Grâce à Léon XIV, il pourrait néanmoins retrouver la lumière.