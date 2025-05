Pape Léon XIV : «Porteur de paix», «Grand honneur», «Plus qu'un Américain»... Les réactions des chefs d'Etat à travers le monde

Le cardinal américain Robert Francis Prevost a été élu pape ce jeudi 8 mai sous le nom de Léon XIV. La plupart des chefs d'Etat du monde entier ont salué l'élection du premier souverain pontife originaire d'Amérique du Nord.

«Quelle excitation et quel grand honneur pour notre pays». C'est par ces mots que Donald Trump a salué l'élection du premier pape américain de l'histoire de la chrétienté ce jeudi 8 mai. Le cardinal Robert Francis Prevost, qui a choisi le nom de Léon XIV, est en effet né à Chicago, le 14 septembre 1955.

«Félicitations au cardinal Robert Francis Prevost, qui vient d'être nommé pape. C'est un immense honneur de savoir qu'il est le premier pape américain. [...] J'ai hâte de rencontrer le pape Léon XIV. Ce sera un moment très significatif !», a déclaré le président américain sur sa plate-forme Truth Social.

De nombreuses réactions en Europe

Les dirigeants européens ont également salué l'élection du nouveau Saint-Père. «J’adresse mes vœux les plus sincères au Pape Léon XIV pour le début de son pontificat», a écrit la Premiere ministre italienne Giorgia Meloni sur X. «À une époque marquée par les conflits et les troubles, ses paroles sont un puissant appel à la paix, à la fraternité et à la responsabilité», a-t-elle poursuivi.

C'est un «moment historique pour l’Église catholique et ses millions de fidèles. Au pape Léon XIV, à tous les catholiques de France et du monde, j’adresse un message fraternel», a réagi Emmanuel Macron sur X.

C'est un «moment historique pour l'Église catholique et ses millions de fidèles. Au pape Léon XIV, à tous les catholiques de France et du monde, j'adresse un message fraternel», a réagi Emmanuel Macron sur X.



«En ce 8 mai, que ce nouveau pontificat soit porteur de paix et d'espérance», a-t-il ajouté.

«En ce 8 mai, que ce nouveau pontificat soit porteur de paix et d’espérance», a-t-il ajouté.

«Puisse son pontificat contribuer à renforcer le dialogue et la défense des droits humains dans un monde qui a besoin d'espoir et d'unité», a écrit le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez sur X.

Enhorabuena a toda la Iglesia Católica por la elección del nuevo Papa León XIV como @Pontifex_es.



Que su pontificado contribuya a fortalecer el diálogo y la defensa de los derechos humanos en un mundo que necesita esperanza y unidad. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 8, 2025

«Par votre fonction, vous donnez espoir et orientation à des millions de croyants à travers le monde en ces temps difficiles», a déclaré de son côté le chancelier allemand Friedrich Merz dans un communiqué de presse.

«L'élection du pape Léon XIV est un moment de joie profonde pour les catholiques du Royaume-Uni et du monde entier, et ouvre un nouveau chapitre pour la direction de l'Eglise, et dans le monde», a souliné le Premier ministre britannique Keir Starmer dans un communiqué.

Volodymyr Zelensky espère un soutien moral du Vatican

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a félicité le pape Léon XIV pour son élection au Saint-Siège, ajoutant que «l’Ukraine apprécie profondément la position constante du Saint-Siège en faveur du respect du droit international, en condamnant l’agression militaire de la Fédération de Russie».

Congratulations to His Holiness Pope Leo XIV @Pontifex on his election to the See of Saint Peter and the beginning of his pontificate.



Ukraine deeply values the Holy See’s consistent position in upholding international law, condemning the Russian Federation’s military aggression… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 8, 2025

«En ce moment décisif pour notre pays, nous espérons le soutien moral et spirituel continu du Vatican dans les efforts de l’Ukraine pour rétablir la justice et parvenir à une paix durable», a-t-il poursuivi.

De son côté, Vladimir Poutine a déclaré être «sûr» qu'un «dialogue constructif» se poursuivra avec le nouveau pape et que les relations entre la Russie et le Vatican continueront de se développer sur la base des valeurs chrétiennes qui nous unissent».

«C'est un moment profondément émouvant pour la communauté de l'Église catholique et pour le monde entier. En Pologne, nous le vivons avec une grande émotion et un profond espoir – en tant que nation qui, comme nous l'a rappelé saint Jean-Paul II, tout au long de son histoire millénaire, a été liée à l'Église du Christ et au Siège de Rome par un lien particulier d'unité spirituelle», a affirmé le président polonais Andrzej Duda sur X.

Le président colombien appelle le pape à protéger les migrants

De l'autre côté du monde, le président colombien Gustavo Petro, a rappelé les origines de Léon XIV sur X : «C'est plus qu’un Américain. Ses ancêtres immédiats sont latins : espagnols et français, et il a vécu quarante ans dans notre Amérique latine, au Pérou».

«C'est plus qu'un Américain. Ses ancêtres immédiats sont latins : espagnols et français, et il a vécu quarante ans dans notre Amérique latine, au Pérou».



Ojalá sea el gran líder de los pueblos migrantes en el mundo y ojalá, aliente a nuestros hermanos… pic.twitter.com/yrrc13AjYA — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 8, 2025

«J’espère qu’il deviendra un grand leader pour les peuples migrants du monde entier, et j’espère qu’il encouragera nos frères et sœurs migrants latino-américains, humiliés aujourd’hui aux États-Unis», une référence directe à la politique anti-immigration de Donald Trump.

La présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum Pardo, a félicité «Léon XIV, élu par le Collège des cardinaux comme chef de l’État de la Cité du Vatican et chef spirituel de l’Église catholique», avant de «réaffirmer [sa] convergence humaniste en faveur de la paix et de la prospérité mondiales.

Le président libanais Joseph Aoun «a félicité l'Église et le monde pour l'élection du pape Léon XIV» en espérant «qu'il renforcera le dialogue entre les religions et les cultures, et fera de son pontificat une ère riche en réalisations au service de toute l’humanité», a indiqué la présidence libanaise dans un communiqué.

Le président israélien Isaac Herzog a adressé ses vœux au nouveau souverain pontife «depuis la Ville Sainte de Jérusalem», avant d'espérer renforcer les relations entre Israël et le Saint-Siège et l’amitié entre Juifs et Chrétiens en Terre Sainte et dans le monde entier».