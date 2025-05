Pourquoi le pape Léon XIV a-t-il été lu si rapidement ?

En seulement deux jours de conclave et quatre tours d'élection, Robert Francis Prevost, connu désormais sous le nom de Léon XIV, a été plébiscité. Un nouveau souverain pontife qui a donc fait l'unanimité. Une élection rapide, qui n'est pourtant pas surprenante.

Un conclave expéditif. Après trois fumées noires dans le ciel du Vatican, le quatrième vote a déjà permis de conclure l'identité d'un souverain pontife. Léon XIV a fait l'unanimité assez rapidement.

Si par le passé, les conclaves pouvaient durer de longues semaines, les élections papales récentes ont pris l'habitude de se conclure rapidement. Depuis le début du siècle dernier, en moyenne, on se reprend du côté du Vatican à huit tours d'élection pour s'accorder sur un nom. Une tendance qui ne cesse de se prononcer : en 2013, il n'avait fallu que cinq votes pour élire François et en 2005, Benoît XVI avait également été choisi après deux jours et quatre scrutins, comme Léon XIV.

Il faut remonter à Jean-Paul II, désigné en 1978, pour retrouver trace d'une élection plus longue.

Les cardinaux nourris avec «du pain, du vin et de l'eau» si le conclave s'éternise

Cela contraste avec les décisions plus anciennes, notamment au Moyen Âge, où les conclaves pouvaient s'éterniser. En 1268, le conclave le plus long de l'histoire dura 1.066 jours. Trois années de rebondissements : mort de deux cardinaux, démission d'un autre, mésententes, etc. C'est à l'issue de ce vote «interminable» que de nouvelles réglementations apportées par Grégoire X ont vu le jour. Il a décidé de publier une constitution en 1274 qui accélère largement le processus de décision et rend de telles longueurs impossibles.

Les conditions matérielles sont repensées afin que les choix soient rapidement effectués. Il est également imposé aux cardinaux de se réunir dans un délai maximum de 10 jours après le dernier souffle du pape défunt. C'est également à cette occasion qu'un isolement strict est déclaré, interdisant aux cardinaux de sortir du conclave. Enfin, pour parapher ses ambitions de rendre le choix rapide, le pape Grégoire X ne promet aux cardinaux que «du pain, du vin et de l'eau jusqu'à ce que l'élection se fasse» si celle-ci excède les cinq jours de vote.

Dernière modification en date afin de garantir le plus de liberté au choix des cardinaux, le droit de véto offert aux gouvernements des Etats européens. En 1903, le favori de l'époque, le cardinal Mariano Rampolla, a fait l'objet d'un veto (ou encore appelé droit d'exclusive) utilisé par François-Joseph, empereur d'Autriche. Celui-ci a permis à Pie X d'être élu, mais a eu pour conséquence de rallonger sensiblement l'élection, qui a duré quatre jours entiers. Un privilège qui n'est désormais plus accordé aux souverains européens. Les cardinaux ont donc plus que jamais le pouvoir et tout est réuni pour que leurs votes soient faits rapidement.