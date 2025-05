Trésor de la Chouette d'or : des chercheurs dénoncent «une arnaque» et «une insulte à l’intelligence»

Quelques mois après l'annonce de la découverte de la Chouette d'or, un jeu d'énigmes lancé il y a plus de trente ans, des passionnés refusent de croire à l'annonce officielle, préférant poursuivre la quête, tout en dénonçant une «grosse arnaque».

Et si c'était faux ? Quelques mois après l'annonce - en octobre 2024 - de la découverte de la Chouette d'or, après plusieurs décennies d'énigmes et de quête, les passionnés de cette chasse mythique ont du mal à croire la version officielle. Tant et si bien que certains de ces «chouetteurs» vont se réunir à Vézelay du 9 au 11 mai.

Une plainte déposée

En effet, les membres de l’Association des Chercheurs de la Chouette d’Or (A2CO) estiment avoir été bernés. D'après Gérard Simon, président de l’association, Michel Becker – peintre lié au jeu dès l’origine – n’a pas retrouvé la chouette enterrée par Max Valentin, décédé en 2009. «Il a déterré une espèce de canard rouillé. Il l’a remplacé par une autre chouette, celle qui a été 'trouvée' ensuite», abonde-t-il auprès de nos confrères de France 3 Bourgogne Franche-Comté.

Selon lui, les solutions révélées début mai dans un film sont invraisemblables : «Pour certains, les solutions présentées sont une insulte à l’intelligence», pointe-t-il, soulignant qu'il y a 30 ans déjà, la ville de Dabo (Moselle), censée être le point final, avait déjà été explorée.

«Dans les 10 ans qui ont suivi, tout là-bas a été ratissé, au point que [l'homme qui a lancé la chasse au trésor] lui-même s'en moquait. Ce qui fait qu'on suppose que c'est une grosse arnaque», précise l'aficionado.

En dépit de la fin officiellement promulguée de la chasse à la Chouette d'or, les membres de l’A2CO n'entendent pas mettre fin à leurs leurs recherches. «On continue comme avant […] jusqu’à ce qu’on trouve – ou que je trouve – la bonne chouette», affirme Gérard Simon. Une plainte a été déposée contre Becker pour «faux», «abus de confiance» et «recel».