Ukraine : le Parlement ratifie l'accord «historique» avec Washington sur les minerais

Le Parlement ukrainien a ratifié, ce jeudi 8 mai, l'accord avec les Etats-Unis concernant l'exploitation de 57 types de ressources en Ukraine, notamment des minerais.

Après des semaines de négociations houleuses, le Parlement ukrainien a finalement ratifié ce jeudi 8 mai l'accord «historique» avec les Etats-Unis sur l'exploitation des ressources naturelles du pays. Kiev affirme que cela ouvre la voie à une nouvelle aide militaire américaine.

338 parlementaires ukrainiens ont voté en faveur de ce texte, contre un minimum requis de 226. Le document concerne l'extraction de 57 types de ressources en Ukraine, des minerais, du pétrole et du gaz. A l'origine, les autorités ukrainiennes insistaient pour qu'il intègre des garanties de sécurité pour Kiev, mais cette condition n'a finalement pas été ajoutée.

Malgré tout, il offre «une occasion de faire pression sur la Russie, car cela montre que les États-Unis sont prêts à protéger leur partenariat et leurs intérêts. Ce ne sont pas seulement mes sentiments, ce sont les mots de la Maison Blanche», a assuré la ministre ukrainienne de l'Economie, Ioulia Svyrydenko. Selon elle, l'accord ouvre aussi «la possibilité de bénéficier d'une nouvelle aide militaire (...) de la part de l'administration américaine».

The Ukrainian Parliament has ratified the historic Economic Partnership Agreement between Ukraine and the United States.



This document is not merely a legal construct — it is the foundation of a new model of interaction with a key strategic partner. pic.twitter.com/pIkMG1gUVu

— Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) May 8, 2025