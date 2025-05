Voici les 5 pays qui ont le plus de prisonniers pour 100.000 habitants

Pour certains pays, la construction de nouveaux établissements pénitentiaire est nécessaire, tant les condamnations se multiplient. Voici les 5 pays qui comptent le plus de personnes incarcérées proportionnellement à leur population.

Criminalité. Etats-Unis, Rwanda, Salvador, certains pays se montrent particulièrement sévère au moment de juger leurs citoyens et ne lésinent pas sur les incarcérations.

Etats-Unis (541)

Aux Etats-Unis, 541 personnes sur 100.000 se trouvent en prison, soit 0,5% de la population. Un chiffre particulièrement élevé : il s'agit du seul pays développé du top 10 (la Turquie apparait en 12e position).

US prison workers produce $11 billion worth of goods and services for "little to no pay at all" https://t.co/XXfHQ8pD4Tpic.twitter.com/cmVIVgvkbw — The Hill (@thehill) June 15, 2022

Le taux pourrait d'ailleurs continuer de grimper, compte tenu de la politique que met en place le président Donald Trump. Celui-ci souhaite en effet affermir la politique américaine et a fait de la lutte contre la criminalité un élément clé de son nouveau mandat. L'une de ses idées fortes est par exemple de rouvrir la prison d'Alcatraz, au large de San Francisco.

Turkmenistan (576)

Le Turkmenistan se place quatrième avec un taux de 576 incarcérés pour 100.000 habitants. Le pays est notamment connu pour ses crimes de rue (vols avec agressions et les vols à la tire). Le banditisme gangrène quant à lui les territoires ruraux.

En plus de cette insécurité, l'organisation de défense des droits de l'homme appelée Crude Accountability a dénoncé en 2023 les conditions de vie dans les prisons du pays. Manque de produit d'hygiène, régime alimentaire inadéquat, geôliers torturés et battus, le Turkmenistan est accusé de ne pas respecter les règles internationales.

La directrice exécutive de l'organisation explique : «l’impunité persistante du Turkménistan donne la possibilité à d’autres gouvernements autoritaires de renforcer leurs méthodes autoritaires. Alors que nous observons les violations des droits humains dans toute l’Eurasie, nous constatons que les méthodes brutales du régime turkmène sont utilisées dans d’autres pays».

Rwanda (620)

Le Rwanda est le seul pays africain de ce classement, avec un taux de 620 personnes en prison pour 100.000 habitants. De même que le Turkmenistan, le pays est visé par un reportage mené par une organisation appelée Human Rights Watch qui met en lumière les conditions imposées aux prisonniers rwandais. Les autorités locales sont notamment accusées d'avoir «soumis les détenus à des actes de torture sans qu'elles n'aient à rendre de compte». Un procès historique de fonctionnaires pénitentiaires inculpés de meurtre et de torture a eu lieu en avril 2024.

Cuba (794)

Cuba est le deuxième pays qui compte le plus de prisonniers par habitant, avec 794 incarcérés pour 100.000 habitants. Cette île des Caraïbes, notamment connu pour son camp de Guantanamo, où l'on ne compte plus que 15 détenus en 2025, compte en tout 200 centres pénitentiaires. On y trouve des individus emprisonnés pour meurtre, trafic de drogue mais aussi pour des raisons politiques. Certaines personnes, qualifiées d'«éléments indésirables» sont arrêtées et incarcérées pour être des «dangers pré-criminels». En travaillant et en étudiant avec sérieux, ils peuvent espérer réduire leur peine.

El Salvador (1.659)

El Salvador trône largement en tête de ce classement avec une statistique de 1.659 habitants incarcérés pour 100.000 habitants. Un chiffre vertigineux, représentant près de 2% de la population, qui s'explique par une récente politique entreprise par le gouvernement du pays d'Amérique latine.

El Salvador's government moved thousands of suspected gang members to a newly opened ‘mega prison,’ the latest step in a controversial crackdown on crime that has caused the Central American nation's prison population to soar https://t.co/IUL4xjinr5pic.twitter.com/c7pYyNASBR — Reuters (@Reuters) February 25, 2023

Comme le montre ce reportage, El Salvador est connu en Amérique centrale pour avoir largement réprimé les gangs en envoyant en prison une grande partie de ses leaders.