Comment la Chine pourrait devenir, grâce à Taïwan, la «première puissance mondiale incontestée»

Entre les opérations d’intimidation de Pékin et le retour de Donald Trump à la Maison Blanche, Taïwan se retrouve aujourd’hui dans une situation plus incertaine que jamais. L’île représente en réalité un enjeu majeur, pour la Chine, comme le reste du monde.

À l’heure où Donald Trump rêve d’annexer le Groenland, Xi Jinping continue de revendiquer son autorité sur Taïwan. L’un convoite les terres rares, l’autre aspire à accaparer un savoir-faire précieux. Le président républicain a ainsi affirmé, le 4 mai, ne pas «exclure» l'idée d'obtenir le Groenland par la «force». Mais, de son côté, le leader chinois utilise déjà depuis longtemps son armée comme outil d'intimidation, afin de récupérer l'île qu’il considère comme un territoire lui appartenant.

Ainsi, au début du mois d’avril, la petite île de Taïwan s’est retrouvée encerclée par des dizaines d'avions et navires de guerre de Chine continentale. Dans une menace à peine voilée, l’armée de la République populaire avait alors affirmé mener des «exercices de tir réel longue portée», et simuler des «frappes sur des ports et des infrastructures énergétiques clés» lors de ces manœuvres.

Ces opérations, bien que fréquentes, ont récemment gagné en «agressivité», a expliqué Barthélémy Courmont auprès de CNEWS, géopoliticien français et ancien directeur de l’IRIS (l'Institut de relations internationales et stratégiques). «Depuis quelques années, si le discours n'a pas changé, ce sont les capacités de la Chine, économiques, mais aussi militaires, qui donnent du corps à cette rhétorique agressive».

En effet, la question taïwanaise est au cœur des revendications chinoises depuis l’ère de Mao Zedong et la révolution communiste : Taïwan représente, en réalité, un dernier bastion, un exemple d’une terre sinophone républicaine. Par son existence uniquement, Taïwan, aussi connue comme l’île de Formose ou la République de Chine (à différencier de la République populaire de Chine : la Chine continentale), constitue une réelle «humiliation nationale» pour Pékin.

Une île leader dans une industrie essentielle

Mais au-delà de ces arguments historiques, l'Empire du Milieu convoite aussi l’État insulaire pour des raisons beaucoup plus tangibles. En effet, Taïwan s’est imposée comme un «leader incontesté» dans le domaine des semi-conducteurs : ces puces qui sont aujourd’hui utilisées dans la plupart de nos appareils électroniques. Ordinateurs, voitures, téléphones, elles sont indispensables dans notre quotidien, mais sont également essentielles à l’industrie de la défense.

En plus de cet aspect stratégique, selon un rapport du centre d’études indépendant McKinsey Global Institute, le marché mondial des semi-conducteurs pourrait atteindre plus de 1.000 milliards de dollars d'ici à 2030.

Et, sur l’île de Formose, l'entreprise TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) est devenue le numéro un des semi-conducteurs, et est même en position de «quasi-monopole» sur les systèmes les plus perfectionnés, a affirmé Barthélémy Courmont. Cette avance technologique de Taïwan s’explique notamment par l’accent prononcé mis sur la haute technologie, par les autorités et les entreprises taïwanaises dans les années 1970 et 1980.

Mais, si cette centralisation a été possible, c’est en grande partie grâce aux relations économiques et commerciales très importantes entretenues entre la Chine et Taïwan. De cette façon, «le paradoxe de la relation inter-détroit», c’est «cette grande tension stratégique associée à une très grande proximité et économique».

Monopole sur les ressources et la main D’ŒUVRE

Forcément, les implications seraient «très lourdes» si Pékin parvient à mettre la main sur Taïwan et sa chaîne de production de semi-conducteurs : pour les deux adversaires, comme pour le reste du monde. «D’abord, la Chine deviendrait le leader mondial dans un secteur stratégique», a exposé Barthélémy Courmont. «Avec un tel contrôle, associé à celui des terres rares, la Chine serait alors la première puissance mondiale incontestée».

Effectivement, la Chine occupe déjà une position dominante sur le marché des terres rares – en 2023, le pays représentait 69% de la production mondiale des minerais de terres. Ces métaux sont massivement importés : en 2021, la Commission européenne avait d’ailleurs déclaré que 98% des terres rares utilisées dans l’Union européenne étaient minées en République populaire de Chine.

Ces ressources, combinées au savoir-faire taïwanais, propulseraient la Chine vers une suprématie technologique, devançant alors son rival de toujours, les États-Unis.

Une invasion aux répercussions mondiales

Il faut, néanmoins, nuancer la situation, rappelle l’ancien directeur de l’IRIS. Il affirme en effet que le «contrôle des ressources et technologies taïwanaises» ne devrait pas se réaliser au «détriment» de l'île. En outre, l’option militaire aurait des conséquences multiples sur la chaîne de production taïwanaise.

Et le géant TSMC serait prêt pour une éventuelle attaque. En mai 2024, le média Bloomberg avait affirmé, à l’aide de plusieurs sources concordantes, que la maison mère de l’entreprise aurait les moyens de désactiver, à distance, ses machines de pointe utilisées pour fabriquer les semi-conducteurs, que beaucoup voient comme l’assurance vie de l’île.

Alors, avec ce «kill switch», ce bouton d’arrêt d’urgence comme bouclier, une opération militaire serait on ne peut plus risquée pour Pékin et ses intérêts.

Une initiative militaire chinoise pourrait donc voir l’arrêt total de la fabrication de semi-conducteurs sur l’île, ce qui entraînera forcément une inflation des prix des puces et des produits en utilisant : téléphones, voitures mais aussi, certains équipements médicaux.

Au cours de la crise du Covid-19, le monde avait eu un avant-goût de ces conséquences : la production automobile mondiale avait, par exemple, chuté, et les lancements de certains produits électroniques avaient été retardés.

Une aide américaine qui s'efface

Face à cette menace quasi-permanente, qui se dessine à l’horizon de Taïwan, les entreprises de l’île se sont également aventurées dans des productions outre-mer. Plus récemment, au mois de mars, TSMC a annoncé démarrer la construction de cinq usines aux États-Unis, dans un contrat signé sous l’administration Trump.

«TSMC cherche à protéger ses arrières en produisant sur d’autres territoires», a ainsi affirmé Barthélémy Courmont. «De leur côté, les États-Unis se réjouissent de la perspective de rapatrier une partie de la production des semi-conducteurs».

Cependant, délocaliser ces usines pourrait, in fine, affaiblir «le bouclier de silicium» qui protège l’île. Si Taïwan comptait jusque-là sur la puissance militaire américaine pour se protéger, cet appui n’est pas moins certain depuis l’arrivée au pouvoir de Donald Trump.

Aujourd'hui, à Taïwan, «on ne compte pas de manière aveugle sur un soutien militaire américain, que ce soit de Donald Trump ou un autre pouvoir à Washington : on sait que l’engagement des États-Unis est conditionnel». Il n’empêche que le désengagement de Washington, et la politique isolationniste du président républicain américain, laisse l’avenir de Taïwan plus que jamais incertain. L'épée de Damoclès plane toujours.