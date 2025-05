Défilé du 9 mai à Moscou : quels sont les chefs d'Etat invités par Vladimir Poutine ?

A l'occasion du 80e anniversaire de la capitulation de l'Allemagne nazie, la Russie organise une grande parade militaire ce vendredi à Moscou. Une trentaine de dirigeants étrangers seront présents.

Si les Occidentaux prônent une politique d'isolement à l'égard de Vladimir Poutine, une trentaine de dirigeants étrangers ont au contraire décidé d'assister aux commémorations des 80 ans de la victoire sur l'Allemagne nazie en Russie. Une grande parade militaire doit avoir lieu ce vendredi sur la Place rouge.

Arrivé à Moscou mercredi, Xi Jinping est le principal invité d'envergure du Kremlin. Au-delà de la cérémonie du 9-Mai, le président chinois doit aussi adopter avec son homologue russe une déclaration sur leurs relations bilatérales et une autre sur la «stabilité stratégique mondiale».

Le président brésilien, Luiz Inacio Lula da Silva, fait également partie des participants d'importance. Son pays ambitionne de jouer un rôle de médiateur dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine.

Chinese 🇨🇳 President Xi Jinping arrived at the Kremlin in Moscow to participate in the Victory Day Parade 2025.#XiJinping#victoryday2025#kremlinpic.twitter.com/01qljtTEQU

