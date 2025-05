«Des millions de vies sont en jeu» : une agence de l'ONU alerte sur l'aggravation de la faim en Afrique et demande un financement en urgence

Le Programme alimentaire mondial, une agence de l'ONU, a alerté sur «l'aggravation de la faim en Afrique de l'Ouest et centrale» puisque plus de 36 millions de personnes «peinent à satisfaire leurs besoins alimentaires» dans cette région du monde.

Une situation dramatique. Le Programme alimentaire mondial (PAM) «tire la sonnette d'alarme» sur «l'aggravation de la faim en Afrique de l'Ouest et centrale alors que les besoins atteignent des niveaux records», indique un communiqué publié vendredi.

Selon l'agence humanitaire des Nations unies, plus de 36 millions de personnes «peinent à satisfaire leurs besoins alimentaires». Un chiffre qui pourrait atteindre 52 millions de personnes cet été pendant la période de soudure, entre deux récoltes. Près de trois millions pourraient ainsi se retrouver en «situation d'urgence», selon le PAM.

«Les conflits persistants, les déplacements de population, la détérioration de la situation économique, ainsi que les conditions météorologiques extrêmes récurrentes en Afrique de l'Ouest et centrale, poussent des millions de personnes vers des niveaux d'urgence de la faim», indique le document.

WFP warns of deepening hunger in West and Central Africa: 36 million people are struggling to meet basic food needs, with projections rising to 52 million by August.



Conflict, displacement, economic shocks and extreme weather are pushing families beyond their limits. ➡️… pic.twitter.com/BKHArre0Fi

— World Food Programme (@WFP) May 9, 2025