L'Ukraine et ses soutiens européens se sont réunis ce vendredi à Lviv pour approuver la création d'un tribunal spécial chargé de juger les "crimes d'agression" commis par la Russie depuis son invasion de l'Ukraine en février 2022.

«Nous annonçons la création du tribunal spécial pour le crime d’agression de la Russie contre l’Ukraine. La paix ne sera pas possible tant que les crimes commis depuis 3 ans n’auront pas été instruits. Il n'y a pas de paix sans justice, et il n'y a pas de justice sans vérité. Nous voulons la paix, mais son seul obstacle se trouve à Moscou et s’appelle Vladimir Poutine», a précisé Jean-Noël Barrot, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères.