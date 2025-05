Guerre commerciale : Donald Trump souhaite rencontrer la «fantastique» Ursula von der Leyen pour conclure un accord sur les droits de douane

Donald Trump a dit espérer rencontrer la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, qu'il a qualifiée de «fantastique», alors qu'un échange devrait bientôt avoir lieu entre les deux dirigeants pour parvenir à un accord sur les droits de douane.

Les relations américano-européennes semblent se réchauffer. Lors d'un échange avec des journalistes dans le bureau ovale ce jeudi 8 mai, Donald Trump a dit qu'il espérait rencontrer la «fantastique» présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Une expression assez positive, loin des habitudes du locataire de la Maison Blanche. Depuis son retour au pouvoir le 20 janvier dernier, le président américain a en effet multiplié les attaques contre l'Union européenne.

Donald Trump avait déclaré la guerre à l'Union européenne

Estimant que l'UE profitait indûment des Etats-Unis, il avait décrété, le 10 février dernier, une taxe de 25% supplémentaire sur les importations d'acier et d'aluminium provenant du Vieux Continent.

Cette décision avait marqué le début d'une véritable guerre commerciale, puisque le 26 février dernier, Donald Trump avait annoncé des droits de douane supplémentaires de 25% sur l'ensemble des produits européens à leur entrée sur le territoire américain. «L’Europe nous arnaque, eux, c’est 39 % qu’ils prennent. On va leur en demander à peine la moitié», avait-il justifié à l'époque.

Alors que les taxes américaines étaient entrées en vigueur le 9 avril 2025, l'UE avait décrété l'instauration de droits de douane réciproques sur certains produits provenant des Etats-Unis. Mais le 15 mai dernier, Donald Trump avait, à la surprise générale, suspendu ses mesures douanières pour 90 jours, ouvrant un cycle de négociations pour parvenir à des accords commerciaux plus justes pour son pays.

Ursula von der Leyen se veut positive mais déterminée

Interrogé dans le Bureau ovale sur les discussions avec les 27 le jeudi 8 mai, Donald Trump n'est pas rentré dans les détails, mais s'est dit persuadé que l'UE voulait «vraiment conclure un accord». «Tout le monde veut conclure un accord avec les Etats-Unis», a-t-il ajouté.

Le président américain avait ensuite dit espérer rencontrer la «fantastique» présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Peu habituée à cette tonalité de la part du locataire de la Maison Blanche, la cheffe de l'exécutif européen a éclaté de rire lorsqu'elle a été interrogée sur ce qualificatif flatteur.

«J'aime les compliments, de manière générale», a-t-elle répondu à l'occasion d'une conférence de presse à Bruxelles avec le nouveau chancelier allemand Friedrich Merz. «J'ai eu de bonnes conversations avec le président Trump, par téléphone et lors des funérailles du pape, mais pour moi, l'important, si je vais à la Maison Blanche, est d'avoir un paquet sur lequel discuter», a-t-elle ensuite ajouté.

Les avions américains bientôt taxés ?

L'UE a menacé, jeudi 8 mai, de taxer les voitures et avions américains en cas d'échec des négociations sur les droits de douane américains. Le bloc est soumis à plusieurs barrières douanières mises en place par Donald Trump, notamment de 25% sur l'acier, l'aluminium et les automobiles, et de 10% pour la plupart des autres biens exportés.

Si aucune date n'est encore fixée pour une éventuelle visite d'Ursula von der Leyen à la Maison Blanche, le ton semble être devenu plus cordial entre Bruxelles et Washington.