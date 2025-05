«La plus grande fête de l’histoire de la Russie» : à quoi vont ressembler les commémorations à Moscou des 80 ans de la victoire des alliés contre l’Allemagne nazie ?

Ce vendredi 9 mai, la Russie commémore les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pour l’occasion, les dirigeants de 29 nations assisteront au défilé de chars et soldats, sur la place Rouge à Moscou.

Depuis plusieurs jours, Moscou arbore les couleurs nationales. Ce vendredi 9 mai, la Russie célèbrera le 80e anniversaire de sa victoire sur l’Allemagne Nazie. Pour marquer cette célébration, des moments forts sont prévus : les répétitions du 3 mai dernier ont laissé entrevoir de longs convois de chars T-90M, de missiles balistiques intercontinentaux (YARS) et autres véhicules militaires truffés de soldats.

un grand défilé militaire

Premier moment fort de cette journée : le discours de Vladimir Poutine. Ce dernier doit s’exprimer devant les troupes et dirigeants de 29 pays, sur la place Rouge. Parmi eux : le président chinois, Xi Jinping, le Brésilien, Luiz Inacio Lula da Silva ainsi que les chefs du Kazakhstan, du Bélarus, de Cuba et du Venezuela. Puis, pour clôturer cette journée, un grand défilé militaire prendra place au pied du Kremlin à Moscou. Ce dernier sera «plus important que l’an dernier, car Poutine cherche à faire penser qu’il est en train de gagner», affirme l’ancien ambassadeur, Jean de Gliniasty au Parisien.

Un dispositif de sécurité

Jamais, les mesures de sécurité pour un 9 mai n’ont été aussi importantes. Depuis plus de dix jours déjà, tous les hôtels situés sur l’avenue Tverskaya, qui donne sur la Place Rouge, ont obligation de verrouiller leurs fenêtres. Et pour cause : cette dernière sera empruntée par le matériel militaire.

La Place Rouge, elle, est fermée depuis plus d’une semaine, afin de permettre de réaliser tous les contrôles de sécurité nécessaires avant les célébrations. Autre mesure drastique : depuis plusieurs jours, les coupures Internet de plusieurs heures se multiplient dans les grandes villes, comme celles de Moscou, Toula ou Koursk. Les signaux internet sont également brouillés autour de la place : la géolocalisation des taxis, la location de véhicules comme les scooters et trottinettes, les paiements et les retraits aux distributeurs de billets en sont même perturbés.

Cette bulle de sécurité pourrait même aller jusqu’à l’annulation du défilé aérien, comme c’est le cas depuis trois ans. Officiellement, cette annulation est justifiée par les conditions météorologiques, mais en coulisses, les autorités redoutent peut-être une attaque contre un avion ou un hélicoptère, en lien avec la guerre en Ukraine.

Volodymyr Zelensky a par ailleurs partagé ses craintes pour les chefs d’État qui se rendront à Moscou ce 9 mai, lors d’un entretien avec la presse. «On ne sait pas ce que la Russie fera à cette date. Elle pourrait prendre différentes mesures, comme des incendies, des explosions, et ensuite nous accuser», indique-t-il.