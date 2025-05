Le pape Léon XIV, grand critique de Donald Trump et JD Vance ?

Avant qu’il ne soit nommé pape, le cardinal Robert Prevost, a partagé plusieurs publications sur son compte X, critiquant le vice-président JD Vance et le président Donald Trump, notamment sur leur politique anti-immigration.

Avant de devenir pape, Robert Prevost s’est montré très actif sur son compte X. Alors qu’il était encore cardinal, le nouveau pape XIV a émis quelques critiques à l’égard du vice-président JD Vance et du président Donald Trump, à travers plusieurs publications partagées X.

Sur son compte, illustré par une photo du natif de Chicago avec le défunt pape François, et dont l'authenticité a été confirmée par le Vatican, Léon XIV a dernièrement partagé un article intitulé «JD Vance a tort : Jésus ne nous demande pas de hiérarchiser notre amour pour les autres».

JD Vance is wrong: Jesus doesn't ask us to rank our love for others https://t.co/hDKPKuMXmu via @NCRonline

— Robert Prevost (@drprevost) February 3, 2025