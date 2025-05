Le président de Taïwan explique que son île fait face à des menaces similaires à celles des Alliés avant la Seconde Guerre mondiale

Pour la première fois de son histoire, le jeudi 8 mai, Taïwan a commémoré la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a 80 ans. Son président, Lai Ching-te, a notamment mis l'accent sur les menaces auxquelles fait face son île, qui ne sont pas sans lui rappeler celles des pays Alliés avant la Seconde Guerre mondiale.

Les enseignements de l'Histoire. «80 ans après la fin de la guerre européenne, le message de l'Histoire est clair. Aujourd'hui, 80 ans après, nous partageons les même valeurs et les même défis que beaucoup des démocraties qui ont participé à la guerre», prévient le président de Taïwan.

Le discours de Lai Ching-te, tenu devant de nombreux dignitaires étrangers rassemblés à Taipei, capitale de Taïwan, compare notamment la situation des pays du Vieux continent dans les années 1930 avec celle de l'île de l'Océan Pacifique.

Lai Ching-te juge que son pays et l'Europe sont «interconnectés»

«Taïwan ainsi que l'Europe font face ensemble à un nouveau groupe totalitaire. L'expérience amère de la Seconde Guerre mondiale nous rappelle que l'apaisement ne va rendre les envahisseurs que plus gourmands et étendre leurs ambitions», reprend-il, en appelant tous les «pays des amoureux de la liberté» à se rassembler pour combattre les régimes autoritaires.

Demandant à l'Europe de rester solidaire avec Taïwan, Lai Ching-te a rappelé qu'elles étaient «encore interconnectées». Il a notamment expliqué que le retrait potentiel des Américains de la zone Indo-Pacifique ne devait pas faire reculer les puissances européennes face à leurs engagements.

Cette prise de parole du président de Taïwan intervient alors que la Chine applique une pression grandissante sur l'île qui est située à seulement 139 km de l'Empire du Milieu. Au cours du mois d'avril, à la suite de la disparition d'un avion chinois des radars non loin de la ville de Kaohsiung, l'Armée populaire de libération a lancé un blocus de l'île. Une opération que certains spécialistes qualifient de prémices d'une invasion majeure.

La veille de ce discours, le président chinois Xi Jinping s'est rendu à Moscou, également dans le cadre de la commémoration de la fin de la guerre de 1939-1945, où une parade militaire des troupes russes et de certaines unités chinoises a eu lieu. «Peu importe la situation de Taïwan, peu importe quelles forces extérieures tentent de nous dissuader, la tendance historique veut que la Chine et Taïwan se réunissent et cette réunification est inéluctable», a-t-il dit à cette occasion.