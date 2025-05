Léon XIV : voici pourquoi le nouveau pape a choisi ce nom

La centaine d'électeurs cardinaux a élu un nouveau pape ce jeudi 8 mai. Le souverain pontife est Robert Francis Prevost, un Américain de 69 ans qui a choisi de s'appeler Léon XIV. Un hommage à son prédécesseur, évoqué ce vendredi 9 mai par le cardinal Ladislav Nemet, archevêque de Belgrade, aux médias croates.

Le nom de règne choisi par un pape après son élection n'a rien d'anecdotique. Jean, Urbain, Innocent, Grégoire... De nombreuses références sont attachées aux prénoms. Ainsi, ce jeudi, lorsque le nouveau souverain pontife, l'Américain Robert Francis Prevost, a décidé de s'appeler Léon XIV, il a choisi de rendre hommage à son prédécesseur Léon XIII (1810 - 1903), vers lequel il tend à exprimer sa filiation morale et intellectuelle.

Une considération confirmée auprès de la radio-télévision croate HRT par le cardinal Ladislav Nemet, archevêque de Belgrade, et voisin de table du pape Léon lors du dîner qui a suivi son élection ce jeudi.

Un rempart contre la «révolution numérique»

Le nouveau pape a voulu situer son pontificat dans le contexte de la «révolution numérique» selon le cardinal serbe, qui comptait parmi les 133 électeurs au conclave. En effet, à la suite de son élection, lors de son tout premier discours au balcon de la chapelle Sixtine, Léon XIV a fait savoir que si une «révolution sociale» a sévi il y a un siècle, lors du pontificat de son prédécesseur Léon XIII, aujourd'hui, une «révolution digitale» menace les travailleurs.

Ainsi, le chef de l'Église catholique se place dans la lignée de Léon XIII, le «pape des ouvriers», reconnu pour avoir fait rentrer l'Église dans la modernité du XIXe siècle avec la doctrine sociale catholique.

«Son nom est son programme», a affirmé le cardinal Ladislav Nemet. Au cours du repas qui a suivi l'élection de Léon XIV, l'archevêque de Belgrade était à la même table que le nouveau pape. Ce dernier aurait expliqué aux six cardinaux qui se trouvaient en sa compagnie avoir choisi ce nom afin de «donner plus d'attention aux questions d'ordre social dans le monde, et aux questions de justice».

La question sociale au centre de son pontificat

Surnommé le «pape de l'enseignement social», Léon XIII est salué pour son encyclique (lettre solennelle du pape adressée à l'ensemble de l'Église catholique) de 1891, «Rerum novarum», pour «Les grandes innovations». Il avait été à l'écoute des victimes d'un système industriel en plein bloom et avait rejeté les idéologies socialiste et communiste de son époque.

«À l'époque de Léon XIII, c'était la révolution industrielle, à présent on est en pleine révolution numérique», a averti le cardinal Ladislav Nemet, se justifiant : «Aujourd'hui, comme à l'époque de Léon XIII, se pose le problème de l'emploi car la numérisation conduit à une diminution de la main d'oeuvre nécessaire».

Après l'élection du pape Léon, le directeur du Bureau de presse du Saint-Siège, Matteo Bruni, déclarait déjà que le nom Léon XIV faisait référence aux travailleurs «à l'époque de l'intelligence artificielle».

En conclusion de son entretien, le cardinal serbe a rapporté une blague des cardinaux lors du conclave, suggérant «une autre explication» au nom du pape. «Jusqu'à présent, nous avions François qui parlait avec les loups. À présent, nous avons un lion, qui chassera les loups», a-t-il plaisanté, s'amusant avec le nom du pape en italien (leo), qui est un homonyme de «lion» dans la même langue.