Mexique : 39 mineurs assassinés en huit mois dans la guerre entre factions du cartel de Sinaloa

Au moins 39 mineurs ont été assassinés et 97 sont portés disparus dans l'ouest du Mexique dans la guerre que se livrent depuis septembre deux factions du cartel de Sinaloa, l'un des groupes de narcotrafiquants les plus puissants du pays.

Des violences qui gangrènent toujours le pays. Depuis le mois de septembre, deux factions du cartel de Sinaloa, un des groupes de narcotrafiquants les plus puissants du Mexique, se livrent une guerre sans pitié. Un conflit qui a déjà coûté la vie à 39 mineurs, assassinés.

Le cartel de Sinaloa a été fondé par Joaquin «El Chapo» Guzman, qui purge une peine de prison à vie aux États-Unis, et Ismael «El Mayo» Zambada, arrêté au Texas en juillet dernier. Les partisans du «Mayo» accusent les fils du «Chapo» de l'avoir trahi et de l'avoir remis aux autorités américaines.

Dressant ce bilan de 39 morts, Oscar Loza, président de la Commission des droits humains de l'Etat mexicain de Sinaloa, a indiqué à l'AFP que 97 autres enfants ont disparu au milieu des fusillades.

Des victimes coincées dans un affrontement

Le dernier incident s'est produit lundi dernier, lorsque deux petites filles de 7 et 12 ans sont mortes après s'être retrouvées coincées dans un affrontement entre des membres de la Garde nationale et un groupe armé.

La fusillade a eu lieu dans la municipalité de Badiraguato, berceau de «El Chapo» Guzmán et d'autres chefs du cartel de Sinaloa, selon les autorités.

Lors de l'incident, un autre enfant de 12 ans a été blessé par balle, de même que ses parents et deux autres membres de la famille.

La guerre entre les héritiers de «El Chapo» et la faction de «El Mayo» a causé au total plus de 1.200 morts et la disparition de 1.400 autres personnes, en plus d'un impact profond sur l'économie et la vie quotidienne dans la capitale Culiacán et dans d'autres localités de Sinaloa.