Royaume-Uni : deux hommes reconnus coupables d'avoir abattu un arbre légendaire

Ce vendredi 9 mai, deux hommes ont été reconnus coupables d'avoir abattu le Sycamore Gap tree, un arbre légendaire situé près du mur d'Hadrien, dans le nord de l'Angleterre, en septembre 2023.

Un acte qui avait ému le pays. Ce vendredi, un tribunal britannique a reconnu coupables deux hommes, accusés d'avoir abattu le Sycamore Gap tree, un arbre légendaire situé près du mur d'Hadrien, dans le nord de l'Angleterre, en septembre 2023. Ils seront fixés sur leur peine le 15 juillet prochain.

Les dommages causés à cet arbre sont estimés à plus de 622.000 livres (plus de 724.000 euros), et ceux subis par le mur d'Hadrien voisin, un site romain classé par l'Unesco, à 1.144 livres (1.350 euros).

Les deux mis en cause sont Daniel Graham, 39 ans, et Adam Carruthers, 32 ans. Ils étaient accusés de s'être rendus en voiture en pleine nuit, puis d'avoir marché 20 minutes jusqu'au site, avant de se filmer en train de scier l'arbre et d'emporter un morceau du tronc comme trophée. L'arbre en question est un érable majestueux vieux de plus de deux siècles, apparu dans de nombreux films et séries TV, dont «Robin des Bois : prince des voleurs» avec Kevin Costner en 1991.

