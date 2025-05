«Une déroute politique et une faillite morale» : la rabbine Delphine Horvilleur exprime sa «douleur» après l'annonce du gouvernement israélien d'un plan de «conquête» de Gaza

Dans une tribune publiée jeudi 8 mai, Delphine Horvilleur dénonce la «déroute politique» et la «faillite morale» de l'État d'Israël. L'écrivaine et rabbine française appelle «à un sursaut de conscience» et estime qu'il est «urgent de reprendre la parole» sur le conflit israélo-palestinien.

«Je me suis tue, mais aujourd'hui, il me semble urgent de reprendre la parole.» Voici les mots de Delphine Horvilleur, publiés ce jeudi 8 mai dans la revue Tenoua, dont la rabbine et écrivaine française est directrice de la rédaction.

Concernant la situation au Proche-Orient, elle reconnait s'être trop souvent tue à cause d'un sentiment d'«injonction au silence» mais elle appelle aujourd'hui à un «sursaut de conscience».

«c'est par amour d'Israël que je parle aujourd'hui»

Dans son texte, Delphine Horvilleur exprime sa «douleur» de voir Israël «s'égarer dans une déroute politique et une faillite morale». Elle ajoute : «C'est par amour d'Israël que je parle aujourd'hui. Par la force de ce qui me relie à ce pays qui m'est si proche.»

Pour la rabbine, il est nécessaire de sortir du silence pour «soutenir ceux qui savent que, sans avenir pour le peuple palestinien, il n'y en a aucun pour le peuple israélien».

Les propos de l'écrivaine font suite à l'annonce du gouvernement israélien, lundi, d'un nouveau plan de «conquête» de Gaza, prévoyant le déplacement massif de la population gazaouite. «Gaza sera totalement détruite», a d'ailleurs déclaré Bezalel Smotrich, ministre israélien des Finances, interrogé sur sa vision de l'après-guerre.

Cette nouvelle a reçu de nombreuses condamnations à travers le monde.

Delphine Horvilleur, soutenue par Anne Sinclair et Joann Sfar

La rabbine a rapidement reçu le soutien du dessinateur Joann Sfar. Il écrit sur ses réseaux sociaux : «Delphine Horvilleur a eu le courage de parler et nous devons être nombreux à prendre la parole contre la fuite en avant à laquelle nous assistons.» L'auteur du Chat du rabbin considère immoral et «contraire à l'éthique juive de se taire face aux déplacements de populations forcés et au nettoyage ethnique». «Je suis certain que nous sommes nombreux en France comme en Israël à partager ces sentiments».

La journaliste Anne Sinclair a aussi partagé son soutien sur Instagram en disant : «Nous nous sommes tus, car l'antisémitisme qui gagne du terrain [...] nous a contraints à faire bloc» mais «nous sommes meurtris, déchirés par l'action qui mène le gouvernement israélien à Gaza.»