«Une menace invisible» : de nombreuses grandes villes des Etats-Unis victimes d'importants affaissements

Les plus grandes villes des Etats-Unis souffrent d'un mal commun : elles s'affaissent progressivement dans le sol du pays. Pour certaines, la situation est jugée critique.

Un problème majeur. Aux Etats-Unis, la majorité des espaces urbains perd de l'altitude chaque année. Un abaissement progressif, qui pourrait devenir très dangereux à terme, comme le montre une étude menée par Leonard Ohenhen, de l'observatoire terrestre Lamont-Doherty.

Le chercheur explique auprès du média américain USA Today que son travail «offre des informations essentielles en matière de planification urbaine, d'adaptation d'infrastructures et de préparation aux catastrophes».

le Texas, l'état le plus touché

La ville dont l'indice d'affaissement est le plus élevé est Houston. L'étude observe que 40% de l'aire urbaine de la ville texane baisse chaque année de 5 millimètres. 12% de l'espace de la ville s'affaisse même d'1 centimètre par an. Les deux autres villes les plus concernées par ce fléau sont également situées au Texas : Fort Worth et Dallas.

Les 28 villes les plus peuplées des Etats-Unis ont été étudiées © Nature

De nombreuses autres municipalités affichent des chiffres inquiétants. Chicago et New York, deux des trois villes les plus peuplées du pays, baissent entre 3 et 4 mm par an. Un grand nombre d'autres villes connaissent un affaissement plus lent (entre 1 et 3 mm par an) : Denver, San Antonio, San Diego, Seattle, Indianapolis, Nashville, Charlotte, Columbus, Washington D.C. et Detroit.

A l'inverse, San Jose, Memphis et Jacksonville gagnent en altitude (entre 0 et 2 mm de plus chaque année).

Les raisons principales de ce phénomène sont les mouvements tectoniques lors des séismes et l'extraction d'eau massive qui a lieu de nos jours et qui vide les sous-sols urbains. Contrairement à la montée des eaux, qui joue un rôle prépondérant auprès des villes côtières, l'extraction d'eau est commune à toutes les villes, y compris celles situées loin des littoraux.

Voici comment anticiper cette «menace invisible»

Souvent appelé «menace invisible», l'affaissement peut rester longtemps sans être repéré. «Nous rendons cette menace un peu moins invisible», explique Leonard Ohenhen. Il détaille pourquoi ce problème doit être d'autant pris au sérieux : l'intégrité architecturale des bâtiments, des routes, des ponts ou encore des barrages est affecté par les mouvements d'altitude même les plus minimes.

«Certains des signes préliminaires d'affaissement sont ignorés. Cela peut être des fissures dans les murs, dans les fondations ou autour des fenêtres et des portes. Des sols qui ne deviennent plus plat ou bien des portes qui ne se ferment plus correctement font également partie de la liste, tout comme les routes déformées et des poteaux électriques inclinés».

Le chercheur explique que l'extraction d'eau a pour conséquence de retirer progressivement de nombreux sédiments fins. Cela entraîne, parfois, la création de trous au sein des pores autrefois occupés par l'eau et quand ceux-ci se multiplient, les trous sont comblés par un petit effondrement du niveau du sol. Il s'agit d'un compactage en profondeur. En plus de ce phénomène naturel, au Texas, le pompage dû aux nombreuses réserves de pétrole et de gaz favorise ce mouvement.