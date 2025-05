«Une voisine a dit qu'il serait le premier pape américain» : quand une femme prédisait l'avenir de Léon XIV lorsqu'il était enfant

Robert Francis Prevost, un Américain de 69 ans, est devenu jeudi le nouveau pape de l'Église catholique. Après avoir appris la nouvelle ce jeudi 8 mai, le frère du souverain pontife a révélé qu'une voisine avait prédit son élection alors qu'ils n'étaient que des enfants.

Un pronostic lancé au hasard qui se confirme des années plus tard. Ce jeudi, Robert Francis Prevost a été élu pape et a pris le nom de Léon XIV, à l'issue de deux jours de concertation entre les 133 cardinaux électeurs réunis pour le conclave. L'un des trois frères du souverain pontife, John Prevost, a réagi à la nouvelle auprès d'ABC News peu de temps après avoir appris le résultat de l'élection.

À la surprise de ses interlocuteurs, John Prevost s'est souvenu d'une anecdote de l'enfance qu'il a partagée avec le pape Léon XIV. «Quand il était en première année d'école primaire, une femme de l'autre côté de la rue, (une voisine) qui avait des enfants avec qui on jouait, a dit qu'il serait le premier pape américain», a plaisanté l'Américain qui vit dans l'Illinois. Une prédiction qui s'est ainsi réalisée des années plus tard.

Lorsqu'il a appris que son frère était le nouveau pape, John Prevost était «en train de lire un livre». C'est un texto qui l'a distrait, l'alertant de la fumée blanche qui s'échappait du toit de la chapelle Sixtine. Il a ensuite allumé sa télévision : «Quand on a entendu le nom, j'ai pensé : "Oh mon Dieu, nous y voilà". Et puis ça a été une succession d'appels téléphoniques sans discontinuer», a-t-il confié.

Un échange la veille du conclave

Mardi 6 mai dernier, la veille du conclave, le pape en devenir avait contacté son frère. Au cours de l'appel téléphonique, alors «qu'il était cité parmi les noms en tête pour devenir le prochain pape», «il n'arrêtait pas de dire : "ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai". (...) Il repoussait l'idée, espérant qu'elle s'éloignerait et elle ne s'est pas éloignée», s'est réjoui l'Américain.

S'il éprouve une «grande fierté» qu'un pape américain a été choisi par les cardinaux électeurs, il n'en a pas moins été étonné.

«J'entendais partout qu'il n'y aurait jamais de pape américain, étant donné que les politiques des États-Unis ont trop de pouvoir sur la scène mondiale aujourd'hui, et qu'on n'a pas besoin que ce soit pareil dans l'Église», a-t-il ironisé.

Un pape «ordinaire»

Léon XIV est «une personne ordinaire», selon son frère auprès d'ABC News. Il a justifié ses propos en s'appuyant sur la formation du souverain pontife dans le service missionnaire en Amérique du Sud. «Il sera attentif aux pauvres, il sera attentif à ceux qui n'ont pas de voix», a-t-il prédit.

John Prevost a notamment jugé bon de rappeler la sympathie de son frère pour son prédécesseur, le pape François, décédé à l'âge de 88 ans le 21 avril dernier.

«Ils croient dans les mêmes questions. Je pense qu'il suivra (les traces) du pape François», a-t-il affirmé, estimant par la suite que les fidèles de l'Église catholique ne sentiront pas de «grande différence» entre les deux pontificats.