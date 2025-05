«C’est Bob, c’est notre frère augustinien» : les étudiants de l’ancien campus du pape Léon XIV sous le coup d’une «surprise totale»

Le campus américain de Villanova est en «extase» depuis l’élection de Robert Prevost aux plus hautes fonctions de l’Église catholique. Et pour cause, c’est ici que le «père Bob» avait fait ses études, marquées par la pensée de saint Augustin, avant de gravir les marches du Vatican.

C’est une première pour les États-Unis, et pour Villanova. Ce jeudi, à l’issue du conclave, le Vatican a élu son nouveau pape, le cardinal Robert Prevost, dont le nom pontifical est désormais Léon XIV. L’Américain de 69 ans, porteur de la pensée de saint Augustin, fait la fierté de l’université de Villanova, en Pennsylvanie, où il s’est formé aux enseignements d’auteur de La Cité de Dieu et des Confessions, avant de choisir la prêtrise.

«Nous étions sidérés. Je veux dire, c’était une surprise totale. Il y avait de la joie, des pleurs, j’étais comme en transe, car pour nous, il est Bob, il est notre frère augustinien. Et nous sommes si heureux de voir que le reste du monde le connaîtra aussi», a déclaré le révérend Rob Hagan, un proche du nouveau pape, à l’AFP.

«Les étudiants en mathématiques étaient au 7e ciel», a rapporté une étudiante à l’Agence France Presse, «j’étais dans ma chambre, au dortoir, avec la porte ouverte et d’un coup, j’ai entendu tout le monde qui a commencé à crier», la jeune fille témoigne d’une euphorie collective à l’annonce du nouveau chef de l’Église catholique.

Le premier collège américain de tradition augustinienne

Fondée en 1842 par des catholiques irlandais, l’Université de Villanova est le premier collège américain de tradition augustinienne. Là-bas, les textes de saint Augustin, philosophe et théologien romain du IVe siècle, sont un passage obligatoire pour tous les étudiants, toute filière confondue (science, commerce, philosophie…).

Un courant de pensée que ses adeptes espèrent voir mis en avant au cours du pontificat de leur confrère, Léon XIV. «Saint-Augustin est un texte ancien, mais il reste actuel. Il reste pertinent pour aborder la vie de tous les jours», a expliqué un étudiant en histoire contemporaine à l’AFP.

Jaisy Joseph, spécialiste de Saint-Augustin, a expliqué, au même interlocuteur, qu’à Villanova, «il y a une reconnaissance du fait que comme individu, il existe une perception limitée de la vérité et que nous avons besoin de notre ami et de notre collègue pèlerin. Nous avons peut-être des points de vue différents (avec Robert Prevost) mais nous n’allons pas lutter les uns contre les autres, plutôt chercher la vérité côte à côte».