«Dark Eagle» : quels sont ces missiles américains capables d'atteindre «n’importe quel endroit sur Terre en seulement quelques minutes» ?

Les forces armées américaines ont effectué, le 25 avril dernier, un tir d'essai du missile hypersonique «Dark Eagle» depuis le centre spatial de Cap Canaveral, en Floride. Voici ce que l'on sait sur cette nouvelle arme, censée être indestructible.

Une arme quasiment indestructible. Le 25 avril dernier, le centre spatial Kennedy, situé à Cap Canaveral en Floride, était au centre de l'attention des riverains.

Alors que ni la Nasa, SpaceX ou encore Blue Origin n'avait annoncé un décollage de fusée, les garde-côtes américains et la Federal Aviation Administration (FAA) ont émis des alertes signifiant qu'une «opération dangereuse» allait avoir lieu.

Un lancement spectaculaire

Sur place, un photographe spécialisé des lancements spatiaux, Jerry Pike, a capturé ce lancement mystérieux.

Shortly after liftoff, the vehicle split into two distinct sections, with one appearing to tumble away, and the other continuing to propel itself forward until it disappeared into the sky pic.twitter.com/Fa75Zdenr1 — Jerry Pike (@JerryPikePhoto) April 25, 2025

«Il a été propulsé par un lanceur, puis il a été allumé. Il a décollé bien plus vite que n'importe quel autre Falcon 9 que l'on pourrait voir décoller ici, à Cap Canaveral», a-t-il déclaré au média local Florida Today.

Wide video in real time pic.twitter.com/213w6B1KKl — Jerry Pike (@JerryPikePhoto) April 25, 2025

«Une équipe composée de partenaires gouvernementaux, universitaires et industriels a réalisé un test pour le compte du ministère de la Défense depuis un site d'essai du centre spatiale de Cap Canaveral», a déclaré par la suite un porte-parole du Pentagone, selon cette même source.

La version testée sera destinée à l'US Navy

Après plusieurs semaines de silence, la Marine américaine a confirmé le vendredi 2 mai qu'il s'agissait bien du vol d'essai d'un missile hypersonique.

«Les programmes de systèmes stratégiques ont effectué le premier test en vol de bout en bout d'un missile hypersonique conventionnel utilisant l'approche de lancement à gaz froid de la Marine qui sera utilisée sur des plates-formes basées en mer», a déclaré l'US Navy sur X.

The #USNavy goes hypersonic! 🔥🚀



Strategic Systems Programs conducted the first end-to-end flight test of a conventional hypersonic missile utilizing the Navy's cold-gas launch approach that will be used in sea-based platforms.



"The speed, range, and survivability of… pic.twitter.com/M3x8ae89IF — U.S. Navy (@USNavy) May 2, 2025

«La vitesse, la portée et la survivabilité des armes hypersoniques sont essentielles à la dissuasion intégrée des États-Unis», a déclaré le secrétaire à la Marine, John Phelan. «Une fois déployée, la frappe conventionnelle rapide offrira des capacités inégalées à nos combattants», a-t-il ajouté dans la même publication.

Le développement du «Long-Range Hypersonic Weapon», aussi surnommé «Dark Eagle», était jusqu'ici nimbé de mystère. Développé par Lockheed Martin, il s'agit d'un missile capable de voler à plus de 5.000 km/h, ce qui le met à l'abri de n'importe quel projectile d'interception.

La version testée le 25 avril dernier aura vocation à être tirée depuis des sous-marins nucléaire ou des navires de l'US Navy. Un autre modèle sera, lui, destiné à être lancé depuis le sol.

La maîtrise d'un tel armement est éminemment importante, puisqu'il serait quasiment invulnérable sur le champ de bataille. Et plusieurs pays, dont la Chine, le Royaume-Uni et la Corée du Nord, ont lancé des programmes de développement pour ces missiles.

Aujourd'hui, seule la Russie en serait doté avec le Kh-47М2 «Kinjal» et le 9M729-Orechnik. Les deux missiles ont déjà été tirés sur l'Ukraine durant le conflit qui oppose Kiev et Moscou. Si le premier n'aurait atteint «que 3.600 km/h», loin du seuil hypersonique établit à Mach 5, environ 6.200 km/h, le second serait capable de voler jusqu'à Mach 10, environ 12.000 km/h.