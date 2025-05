«En celui qui est un, soyons un» : le pape Léon XIV dévoile sa devise et ses armoiries

Élu le 8 mai dernier après quatre tours de scrutin, le cardinal Robert Prevost est devenu le 267e pape de l’Église catholique. Ce samedi 10 mai, il a dévoilé sa devise pontificale ainsi que ses armoiries officielles.

Il n’aura fallu que 48 heures au collège des cardinaux pour parvenir à un consensus.

Au terme d’un conclave relativement court, c’est finalement Robert Prevost, un Américain de 69 ans, issue d’une famille d’ascendance française, italienne et espagnole, qui a été choisi pour succéder à François Ier.

Le nouveau souverain pontife a choisi de porter le nom de Léon XIV. Ce samedi, la Secrétairerie d’État du Vatican, par l’intermédiaire de son compte X officiel, a révélé la devise et les armoiries du nouveau pape, marquant ainsi officiellement le début de son pontificat.

Lo stemma ufficiale del Santo Padre Leone XIV

La devise latine de Léon XIV est donc : «In illo uno unum», ce qui signifie en français : «En Celui qui est un, soyons un». Inspirée de saint Augustin, dont le pape est membre de l’ordre depuis 1977, cette maxime met l’accent sur l’unité de l’Église.

Des armoiries riches en symboles

Quant aux armoiries de Léon XIV, elles reprennent en grande partie celles qu’il portait déjà comme évêque, puis cardinal, surmontées désormais de la mitre pontificale et encadrées des clés de saint Pierre.

Selon les informations de l’AFP, le lys blanc sur fond bleu situé en haut à gauche est un symbole de pureté et rend hommage à la Vierge Marie.

Sur le côté droit, on peut voir un cœur enflammé, transpercé par une flèche et posé sur la Bible, soit les symboles de l’Ordre de Saint-Augustin dont est issu le pape. Le portail officiel Vatican News explique que cette image rappelle l’expérience de conversion de saint Augustin, qu’il expliqua par les mots «Vulnerasti cor meum verbo tuo», «Tu as transpercé mon cœur de ta Parole».

Entre les armoiries et la devise, Léon XIV pose les bases de son pontificat : rassembler tous les maillons de l’Église dans la tradition saint-augustéenne.