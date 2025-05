Emmanuel Macron appelle à des «discussions directes» entre Kiev et Moscou dans le cadre d'un cessez-le-feu «inconditionnel» de 30 jours

Emmanuel Macron a appelé samedi à des "discussions directes" entre l'Ukraine et la Russie dans le cadre du cessez-le-feu de 30 jours réclamé auprès de Moscou par les Européens, les Américains et l'Ukraine, dans un entretien aux chaînes françaises TF1 et LCI.

Dans le cas d'une trêve de 30 jours, "on engage des discussions directes Ukraine-Russie. Nous, on est prêt à aider", a dit le président français dans cet entretien réalisé dans le train qui le menait à Kiev. Si Moscou n'accepte pas le cessez-le-feu, "il y aura des sanctions supplémentaires (...) beaucoup plus dures", a-t-il prévenu.