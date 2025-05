Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a salué ce samedi l'accord de cessez-le-feu conclu entre l'Inde et le Pakistan, disant espérer qu'il aboutisse à "une paix durable".

"Le secrétaire général salue l'accord de cessez-le-feu entre l'Inde et le Pakistan comme une mesure positive vers la fin des hostilités actuelles et la réduction des tensions. Il espère que cet accord contribuera à une paix durable et créera un environnement propice au règlement de problèmes plus vastes et de longue date entre les deux pays", selon un communiqué de son porte-parole.