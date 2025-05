Guerre en Ukraine : un sommet de dirigeants européens organisé ce samedi en soutien à Kiev

Un sommet réunissant des dirigeants européens en soutien en Ukraine va avoir lieu aujourd'hui. Le président Volodymyr Zelensky en a annoncé la tenue hier, vendredi 9 mai.

«Nous nous préparons à rencontrer les dirigeants de la coalition des volontaires». Lors d'un discours effectué hier, vendredi 9 mai, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé la tenue d'un sommet de dirigeants européens alliés à Kiev.

«Demain, nous allons avoir des réunions», a-t-il ajouté, assurant avoir besoin «d'une coalition suffisamment forte pour garantir la sécurité conformément à notre vision commune».

Une réunion des pays alliés de Kiev

Si Volodymyr Zelensky n'a pas précisé qui sera présent à cette rencontre, la présidence finlandaise a évoqué vendredi «une réunion virtuelle» de cette coalition et à laquelle participera notamment le président finlandais Alexander Stubb.

Une force de «réassurance»

Pour sa part, le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre a confirmé sa participation à une «rencontre entre le président Volodymyr Zelensky et les dirigeants français et britanniques», sans préciser si elle sera en ligne ou en présentiel. La «coalition des volontaires» regroupe une trentaine de pays alliés de l'Ukraine sous la houlette de Paris et Londres.

Cette alliance travaille, entre autres, à la création d'une «force de réassurance» destinée à garantir un éventuel cessez-le-feu avec la Russie et empêcher toute nouvelle attaque de la Russie, qui envahit son voisin ukrainien depuis février 2022.

L'Europe tente de renforcer son soutien à l'Ukraine depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche en janvier dernier, qui a opéré un rapprochement avec Moscou ces dernières semaines, mais plusieurs pays de la «coalition des volontaires» exigent un filet de sécurité américain pour y participer.

Interrogée ce jeudi depuis Nancy, Emmanuel Macron n'a pas donné davantage d'informations quant à cette réunion, assurant néanmoins qu'il était disposé à se rendre disponible.