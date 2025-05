République démocratique du Congo : au moins 104 personnes mortes dans des inondations

Au moins 104 personnes ont perdu la vie dans des inondations en République démocratique du Congo (RDC). Le pays, l'un des plus pauvres au monde, est particulièrement vulnérable face aux pluies diluviennes.

Pas moins de 104 morts, 28 blessés et 150 habitations détruites. Voilà le bilan des inondations qui ont surpris les habitants du village de Kasaba, dans la nuit du jeudi 8 au vendredi 9 mai. Certains acteurs locaux affirmeraient même avoir retrouvé jusqu'à 119 corps, ce samedi 10 mai.

Les victimes décédées sont principalement des enfants et des personnes âgées, d'après les autorités locales.

kasaba, village surpris «en plein sommeil»

Sammy Kalonji, responsable administratif du territoire de Fizi, territoire dans lequel se trouve le village sinistré, fait part d'«énormes dégâts matériels».

En effet, le village de Kasaba, situé sur les rives du lac Tanganyika, à l'est de la RDC, s'est fait surprendre «en plein sommeil» par des pluies torrentielles qui ont fait déborder la rivière Kasaba. Les eaux ont ensuite déferlé vers l'aval «en charriant tout sur leur passage [...] avant de raser les habitations au bord du lac», explique Bernard Akili, chef du secteur de Ngania où se trouve la localité de Kasaba.

un pays vulnérable face aux catastrophes naturelles

Le village de Kasaba, n'étant accessible que par le lac et n'étant pas couvert par les réseaux de téléphonie mobile, reste encore difficile d'accès aujourd'hui, informe les sources humanitaires.

Mais de telles catastrophes ne sont pas rares en République Démocratique du Congo, surtout dans cette région du pays qui compte de nombreux grands lacs. En 2023, des inondations avaient déjà causé 400 morts dans des villages situés au bord du lac Kivu.

Début avril, au moins une trentaine de personnes sont aussi décédées, à Kinshasa, capitale de la RDC, après des pluies diluviennes. Le pays, particulièrement pauvre, est très vulnérable face aux phénomènes climatiques à cause de son urbanisation anarchique et de son manque d'infrastructures dans les villes et villages.