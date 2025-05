Royaume-Uni : Charles III a dévoilé le nouveau sceau royal, symbole de son autorité

Trois ans après être devenu roi, Charles III a reçu ce samedi 10 mai 2025 son sceau royal, symbole de son autorité monarchique.

Il était temps ! Couronné roi le 6 mai 2023 à l’abbaye de Westminster, Charles III est devenu monarque du Royaume-Uni à la mort de sa mère, la reine Elizabeth II, survenue le 8 septembre 2022.

Depuis, il est le chef de l’État britannique, bien que sans pouvoir exécutif réel, conformément à la tradition constitutionnelle du pays.

Ce n’est toutefois que le 10 mai 2025, soit près de trois ans après son accession au trône, que Charles III a officiellement reçu son sceau royal, symbole de souveraineté et de continuité monarchique, utilisé pour authentifier les documents officiels nécessitant l'approbation royale.

La famille royale a dévoilé ce sceau dans une publication sur le réseau social X.

The King’s new Great Seal of the Realm has been unveiled, a symbol of Sovereign authority traditionally affixed to official state documents to signify Royal approval.



Uniquely designed for each Monarch, the Seal's design was approved by His Majesty, who entrusted it into the… pic.twitter.com/gyfZGCMO0g

— The Royal Family (@RoyalFamily) May 10, 2025