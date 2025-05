Royaume-Uni : l'adolescent de 18 ans condamné pour le meurtre de trois fillettes accusé d’une nouvelle agression en détention

Axel Rudakubana, condamné au Royaume-Uni pour le meurtre de trois fillettes, est accusé de violence en prison sur un agent pénitentiaire. Une enquête a été ouverte.

Condamné fin janvier à une peine de 52 ans pour le triple meurtre à l'arme blanche de trois fillettes, Axel Rudakubana, 18 ans, est à nouveau accusé de violence, a indiqué ce vendredi 9 mai l'administration pénitentiaire britannique. Il aurait jeté de l'eau bouillante sur un agent pénitentiaire de la prison de Belmarsh, à Londres.

Les faits ont eu lieu jeudi 8 mai et l'agent a été brièvement hospitalisé pour des blessures légères. Une enquête a été ouverte et, ce vendredi, un porte-parole de l'administration pénitentiaire a dénoncé auprès de l'agence de presse nationale Press Association une «violence en prison intolérable», réclamant «la punition la plus sévère pour les agressions contre notre personnel qui travaille dans des conditions difficiles».

Axel Rudakubana est détenu pour avoir tué, le 29 juillet dernier, Bebe King, 6 ans, Elsie Dot Stancombe, 7 ans et Alice da Silva Aguiar, 9 ans. Toutes trois participaient à un cours de danse autour des chansons de Taylor Swift à Southport, dans le nord-ouest de l'Angleterre.

Des rumeurs et des émeutes

Dix autres personnes, dont huit enfants, avaient été blessées dans l'une des pires attaques à l'arme blanche au Royaume-Uni.

À l'époque, et avant de connaître l'identité du meurtrier, des comptes d'extrême droite avaient diffusé en ligne des rumeurs selon lesquelles l'auteur de ce triple meurtre était un demandeur d'asile musulman. Ces informations erronées avaient déclenché une vague d'émeutes anti-immigration et islamophobes dans des dizaines de villes d'Angleterre et d'Irlande du Nord.

Fasciné par la violence, Axel Rudakubana, Britannique d'origine rwandaise, n'a jamais expliqué son geste. Après son arrestation, la police avait trouvé chez lui une machette, des flèches, un manuel d'Al-Qaïda, de la ricine (un poison mortel) et de nombreuses images de torture, décapitation ou viol.