Emeutes anti-immigration en Espagne : dix personnes interpellées, dont trois en lien avec l'agression d'un retraité à l'origine des violences

Depuis vendredi, dix individus ont été interpellés à Torre Pacheco, ville du sud-est de l’Espagne, secouée par des émeutes anti-immigrés. Trois d’entre eux sont soupçonnés d’être impliqués dans l’agression d’un retraité, à l’origine de l’explosion des violences. Les autorités l’ont confirmé ce lundi.

«A l'heure actuelle, dix personnes ont été arrêtées», a indiqué sur X a déléguée du gouvernement central dans la région de Murcie, Mariola Guevara, faisant le point sur le bilan des violences qui ont secoué ces derniers jours cette ville de 40.000 habitants.

Parmi les interpellés, trois sont suspectés d’avoir pris part à l’agression du retraité. Le ministère avait déjà fait état de l'interpellation de deux «immigrés» n'habitant pas à Torre Pacheco. La troisième personne a été arrêtée au Pays basque, dans le nord du pays, alors qu'il se dirigeait vers la France.

Le sept autres individus, un citoyen marocain et six Espagnols, ont été interpellés pour leur participation aux affrontements qui ont suivi. Ils sont poursuivis pour des délits de «troubles à l'ordre public», «haine» et «blessures volontaires», a-t-elle détaillé.

Selon la déléguée du gouvernement, près de 80 personnes ayant pris part à ces altercations ont par ailleurs été identifiées. «Beaucoup d'entre elles ont des antécédents pour des faits de violence» et «la majorité ne sont pas de Torre Pacheco», a-t-elle insisté.

Un homme âgé pris a partie

Tout a commencé mercredi avec l’agression d’un homme de 68 ans prénommé Domingo. L’attaque, survenue en pleine rue, aurait été perpétrée par trois jeunes «d'origine nord-africaine», selon les propos de la victime, relayés par des médias espagnols. Le visage tuméfié, il affirme avoir été pris à partie sans raison.

La diffusion de la vidéo de l’agression sur les réseaux sociaux a rapidement enflammé la situation. Des groupes d’extrême droite se sont mobilisés dans les rues, visant des personnes d’origine nord-africaine. Malgré la présence massive des forces de l’ordre, les heurts ont été violents.

«Hier, nous avions déjà déployé 90 agents de la Garde civile», a précisé Fernando Grande-Marlaska, ajoutant que les effectifs seraient encore augmentés «demain et dans les jours suivants».

Le maire de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca, s’est exprimé sur la chaîne publique TVE, assurant que la situation avait été «maîtrisée» dimanche soir grâce à l’intervention policière.

Selon lui, la ville compte environ 30 % d’immigrés, principalement marocains, travaillant dans l’agriculture. «Ce sont des gens qui vivent dans la ville depuis plus de 20 ans» et «ont des enfants», a-t-il rappelé. Il reconnaît toutefois que «il y a aussi de la délinquance», appelant à une présence policière accrue et à l’interdiction des rassemblements de groupes d’extrême droite.

Dans un communiqué, l’Association marocaine pour l’intégration des immigrés a exigé une réponse ferme : «Les menaces, les agressions et la peur dans les rues doivent cesser», demandant «une véritable protection pour les personnes concernées».