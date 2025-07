Énergie : quelle est cette éolienne de forme étrange bientôt déployée aux Etats-Unis ?

Les éoliennes pourraient radicalement changer d'apparence dans les prochaines années. C'est en tout cas ce que propose une entreprise américaine, qui s'apprête à tester un projet pilote où son dispositif a une forme toute nouvelle.

Ils prennent le contre-pied de leur industrie. Alors que les éoliennes sont de plus en plus grandes et de plus en plus massives, la start-up Airloom propose de changer totalement la dynamique actuelle en proposant un mécanisme unique.

Bien plus facile à mettre en place qu'une éolienne classique, ce système s'articule autour de lames de 10 mètres de long, suspendues autour d'un câble grâce à quelques poteaux de 30 mètres de haut. Selon le site officiel du constructeur : «ce système pensé par Airloom maximise l'efficacité et permettra la commercialisation d'une énergie à faible coût grâce à une structure durable».

De l'énergie trois fois moins chère ?

L'énergie cinétique créée par le vent, répercutée par le mouvement des lames géantes, est ensuite converti en énergie électrique grâce à un générateur. Initialement, le système serait conçu pour une puissance de 2,5 MW mais pourrait montrer une grande adaptabilité selon les conditions.

Même s'il n'existe pas encore de lieu où cette version singulière de l'éolienne est déjà visible, les chercheurs de Airloom estiment que cette stratégie permettrait de fournir plus d'électricité par km² que ce que génèrent les éoliennes classiques. Les premiers tests devraient être effectués dès 2027 pour un projet qui promet de distribuer de l'énergie trois fois moins chère que celle produite par les grandes éoliennes actuelles.

Une telle conception peut également se targuer d'être compatible avec des terrains plus difficiles d'accès, des lieux avec des restrictions en termes de taille de construction, les aires sensibles en matière de transformation visuelle ou encore des endroits ne bénéficiant pas d'une forte quantité de vent.

Le modèle de l'éolien : une interrogation légitime

Comme le souligne la société américaine, des questions légitimes autour du modèle actuel des éoliennes ne cessent de se multiplier. D'une moyenne de 17 mètres de haut en 1985, elles ont atteint 174 mètres en 2020 et pourraient même atteindre les 240 mètres en 2030. Une nuisance importante pour tout paysage naturel, mais aussi des investissements toujours plus importants en matière de construction.

© Airloom Energy

Le coût des matériaux servant à fabriquer les éoliennes étant en forte hausse, les délais avant que ces gigantesques machines ne deviennent rentables d'un point de vue énergétique ne cessent de se rallonger, posant de plus en plus de questions autour de leur efficacité.