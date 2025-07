«Nous faisons notre part, ils doivent faire la leur» : la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum hausse le ton face à Donald Trump

Alors que le Mexique a intensifié ses contrôles et ses arrestations à l'encontre de trafiquants impliqués dans le deal de fentanyl, la Présidente mexicaine a demandé aux États-Unis de «faire leur part» du travail, dans la lutte commune contre cette drogue particulièrement puissante en vogue en Amérique du Nord.

Le Mexique et les États-Unis se répondent coup pour coup. Quelques jours après des critiques émises par le gouvernement américain à l'encontre de son voisin du sud, Claudia Sheinbaum, présidente du Mexique, n'a pas mâché ses mots à l'encontre de Donald Trump, lors d'une conférence de presse tenue ce lundi 14 juillet.

«Nous faisons notre part, et ils doivent aussi faire la leur. Nous avons insisté sur la problématique du trafic d'armes depuis les États-Unis et nous avons procédé à l'arrestation de personnes impliquées dans le deal aux Etats-Unis», explique-t-elle, selon Reuters.

Ces mots forts ont été prononcés quelques jours seulement après que Donald Trump a menacé son voisin mexicain de taxes à 30 %, si Claudia Sheinbaum ne réussissait pas à trouver une manière d'endiguer la problématique du commerce illicite du fentanyl.

Un accord international trouvé le 1er août prochain ?

Dans sa déclaration du jour, Claudia Sheinbaum ajoute que les deux pays sont sur le point de finaliser un accord sur la sécurité, qui devrait être ratifié le 1ᵉʳ août prochain, date à laquelle les taxes de douane proposées par Donald Trump devraient entrer en vigueur. La présidente a cependant rappelé qu'aucun accord ne comprendra la possibilité que les forces américaines puissent mettre les pieds sur le sol mexicain.

Donald Trump a fait de la lutte contre cette drogue très à la mode l'un des combats clés de son début de mandat. Le 47e président des États-Unis a pu bénéficier d'un recul spectaculaire du nombre de décès dus aux overdoses de ce produit depuis le début de l'année, même s'il s'agit d'un travail débuté bien en amont. «Nous commençons enfin à récolter les fruits de ce travail... Mais arrêter ce que nous faisions positivement va avoir des conséquences sinistres sur les progrès de la prévention d'overdoses», explique Leo Beletsky, professeur en sciences de santé publiques à l'Université de Boston.

Un fléau mortel depuis plusieurs années

Leo Beletsky fait notamment référence à la décision de l'administration Trump de réduire les dépenses en matière de promotion de santé publique, ce qui était, selon lui, à l'origine de l'amélioration des statistiques depuis plusieurs mois. Les campagnes anti-drogue et les distributions de médicaments contre le surdosage ont été multipliées ces dernières années, dans des villes sensibles comme Philadelphie.

Les États-Unis souffrent depuis plusieurs années de l'arrivée de cette drogue, devenue la première cause de décès chez les 18-45 ans en 2020. En une année, le gouvernement a recensé plus de 100.000 overdoses mortelles.

Le fentanyl est un analgésique puissant et un opioïde au même titre que la morphine, la codéine, l’oxycodone ou encore la méthadone. Généralement, le fentanyl est prescrit sous la forme d’un timbre à libération prolongée aux personnes souffrant de douleur intense chronique. Mais il se montre bien plus puissant que la plupart des autres opioïdes : jusqu’à 100 fois plus puissant que la morphine, par exemple.