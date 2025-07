Royaume-Uni : les températures et précipitations extrêmes sont la nouvelle «norme», alerte une étude

Comme le montre une étude scientifique, les vagues de chaleur et les périodes de sécheresse se multiplient au Royaume-Uni. De quoi provoquer une «profonde préoccupation» pour certains scientifiques.

Des températures inquiétantes. Partout sur le sol du Royaume-Uni, de chaudes journées estivales ont continué d'alarmer les météorologues. Santé publique, infrastructures inadaptées, fonctionnement globale de la société, ceux-ci mettent en avant de nombreuses craintes.

Au Royaume-Uni, les températures records sont une nouvelle norme, comme le souligne Mike Kendon, de l'institut «Met Office». Auteur d'une étude scientifique choc, il explique : «Battre des records de température de manière fréquente et observer des chaleurs extrêmes, c'est la nouvelle norme. On peut ne pas constater le changement d'une année à l'autre, mais si on compare avec 10 ans en arrière ou 30 ans auparavant, on peut voir de gros changements. Nous sortons de la sphère dans laquelle nous étions dans le passé».

Des températures extrêmes 100 fois plus probables

L'étude estime que 600 personnes sont mortes à cause de la vague de chaleur qui a touché l'Angleterre et les Pays-de-Galles à la fin du mois de juin. L'envol des températures est devenu 100 fois plus probable grâce au réchauffement climatique. Deux autres vagues de chaleur ont d'ailleurs succédé à cette canicule du début de l'été. Le chercheur alerte : «Les températures extrêmes ont des impacts importants sur notre société, quand on pense aux infrastructures, à la santé publique et à comment les choses fonctionnent globalement».

En compilant des données enregistrées dans des centaines de stations météorologiques du territoire britannique, l'équipe de Mike Kendon s'est aperçue que les journées de chaleurs avaient gagné en fréquence, gagné en sévérité et que les périodes de sécheresse ou d'absence de pluie se multipliaient. De cette analyse est née une «profonde préoccupation» quant à la société du Royaume-Uni, inadaptée à de tels changements climatiques.

«un appel à l'action»

Sur les 10 dernières années, les données montrent que le nombre de jours où la température est au-dessus des normes de saison de 5 °C a doublé. Le nombre de jours de canicule (température 10 °C au-dessus des normales) a quadruplé. En outre, le Royaume-Uni a connu des journées 8% plus ensoleillées.

La pluie, plus rare, est également devenue plus intense lorsqu'elle s'abat sur le sol britannique. Le nombre de mois où les régions ont connu le double des précipitations attendues a doublé dans les 20 dernières années. La pluie, qui se concentre d'octobre à mars, a notamment connu des records en 2023-2024, où des quantités jamais vues depuis 1767 sont tombées sur les régions du Derbyshire, de Nottinghamshire ou encore des West Midlands.

Liz Bentley, membre de l'association d'experts de climatologues appelée Royal Meteorological Society, explique : «Cette étude ne met pas simplement sur la piste du changement, c'est un appel à l'action».