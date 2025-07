Voici pourquoi les États-Unis prévoient d’élever des mouches en masse et… de les larguer par avion

Les États-Unis ont décidé de larguer une grande quantité de mouches dans les airs de certains États du pays. Leur objectif : lutter contre une épidémie d'asticots dévoreurs de chair qui représentent une menace pour le bétail.

Une stratégie insolite. Pour sauver son bétail d'une épidémie d'asticots dévoreurs de chair, le ministère américain de l'Agriculture a expliqué qu'une «usine à mouche» avait été créée et que celles-ci seraient libérées pour combattre les vers dévastateurs.

Ces mouches, stériles, devraient ainsi permettre d'éviter une catastrophe agricole majeure. Et pour cause : il s'agit d'une prolifération de lucilie bouchère du Nouveau Monde, une mouche tropicale dont les larves se nourrissent d'animaux vivants. Plus précisément, elles se nichent dans les plaies d'animaux à sang chaud et s'y alimentent grâce à leurs crochets buccaux. Certains vétérinaires expliquent même qu'en quelques jours, elles peuvent causer la mort de mammifères comme des vaches, si aucun traitement ne leur sont administrés.

Aussi appelée «mouche de viande», cette dernière aurait causé plus de 35.000 cas d'infestation, dont 83% chez les bovins. Apeurés par de telles perspectives, les agriculteurs américains expliquent qu'un tel fléau pourrait représenter un préjudice de 10 milliards de dollars sur l'industrie de l'élevage.

un investissement de 300 millions de dollars

Les États-Unis ont donc décidé de prendre ce problème à bras-le-corps et ont décidé de reproduire une stratégie déjà mise en place dans les années 1960 et 1970 : élever des mouches de sexe masculin et stériles, et les relâcher en masse dans les secteurs d'opération de ces mouches dévoreuses. L'objectif est que les mouches nouvellement introduites dans le milieu naturel fécondent des femelles sauvages, qui donneront naissance à des individus non fertiles. Cela fera donc chuter les populations en quelques générations. D'autant que les mouches féminines ne s'accouplent qu'une seule fois dans leur vie.

Pour ce faire, les États-Unis ont décidé de créer leur propre «usine à mouche», celle existant déjà au Panama ne permettant «que» de produire 100 millions de mouches par semaine. Ce nouveau lieu de fabrication des insectes est situé entre le Texas et le Mexique. Il représente un investissement de 300 millions de dollars, soit 257 millions d'euros.

Il y a quelques jours, Donald Trump a décidé d'interdire tout import de bétail en provenance des pays du sud des États-Unis. Une décision largement critiquée par la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum, qui a jugé cette décision «totalement exagérée».