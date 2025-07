Volodymyr Zelensky se dit «reconnaissant» après l'annonce par Donald Trump de la livraison d'armes à l'Ukraine

Ce lundi 14 juillet, Donald Trump a annoncé un réarmement massif de Kiev à travers l'Otan. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué cette annonce.

Donald Trump a donné ce lundi à la Russie un ultimatum de 50 jours pour mettre fin à la guerre en Ukraine sous peine de sanctions sévères, et a annoncé un réarmement massif de Kiev à travers l'Otan. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué cette annonce, se disant « reconnaissant» envers son homologue américain «pour sa volonté de soutenir la protection des vies de notre population».

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a d’ailleurs indiqué, ce lundi, qu'il s'était entretenu avec Donald Trump et qu'ils ont discuté de «solutions» pour mieux défendre l'Ukraine, après que son homologue américain a autorisé davantage de livraisons d'armes à Kiev.

«Nous avons discuté avec le Président (Trump) des moyens et des solutions nécessaires pour mieux protéger la population contre les attaques russes et pour renforcer nos positions», a déclaré Volodymyr Zelensky dans un message sur X.

I am grateful to President Trump for his readiness to help protect our people’s lives. This war continues solely because of Russia, because of Putin’s desire to drag it out. Russia is trying to make the war seem like the “new normal.” We must never put up with this. Everything… pic.twitter.com/i16GSeTSqZ

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 14, 2025