Attaque contre une manifestation pour les otages israéliens au Colorado : l'homme accusé d'avoir lancé des cocktails Molotov comparaît ce mardi

Le suspect d'une attaque aux cocktails Molotov contre un rassemblement qui se tenait au Colorado pour les otages israéliens, le 1er juin dernier, comparaît ce mardi 15 juillet. L'audience vise à déterminer si les preuves suffisent pour engager un procès.

Il est soupçonné d'avoir établi un plan dangereux et méticuleux. Mohamed Soliman, un Égyptien de 45 ans accusé d'avoir attaqué le mois dernier à Boulder, dans le Colorado (États-Unis) des manifestants qui demandaient la libération des otages israéliens à Gaza, comparaît ce mardi devant le tribunal. Il risque la réclusion criminelle à perpétuité.

Déguisé en jardinier et criant «Libérez la Palestine !», l'homme est suspecté d'avoir lancé le 1er juin dernier deux cocktails Molotov et pulvérisé un liquide inflammable en utilisant un «lance-flamme de fortune» sur des membres du groupe «Run for Their Lives». Cette organisation mène régulièrement des événements pour sensibiliser aux otages israéliens capturés lors de l'attaque terroriste du Hamas du 7 octobre 2023.

L'attaque de Boulder a causé le décès d'une octogénaire, et blessé 13 autres personnes, dont un survivant de la Shoah, ainsi qu'un chien, selon la police locale et le FBI. Les autorités avaient évalué à quinze, le nombre d'autres personnes se trouvant sur les lieux et ciblées, mais sans blessures physiques.

L'assaillant présumé avait préparé son attaque depuis un an. Il avait prévu d'éliminer la vingtaine de participants avec 18 cocktails Molotov au total, motivé par la volonté de «tuer tous les sionistes».

Il envisageait d'utiliser une arme à feu après avoir suivi une formation de port d'arme dissimulé, mais y a renoncé en raison de sa situation irrégulière. Il s'est alors tourné vers la fabrication de cocktails Molotov en s'appuyant sur des tutoriels YouTube.

aucun remords

Incarcéré depuis son arrestation, Mohamed Soliman a expliqué aux enquêteurs ne pas avoir mené son plan jusqu'au bout «parce qu'il avait peur et n'avait jamais blessé personne auparavant». Toutefois, les autorités ont indiqué qu'il n'a exprimé aucun remords.

Après l'ouverture d'une enquête pour attaque terroriste ciblée, il a été inculpé pour 130 chefs d'accusation au total, dont meurtre, tentative de meurtre, agression, utilisation d'engins explosifs et cruauté envers les animaux. Des charges fédérales pour crime haineux ont aussi été retenues.

«Les accusations reflètent les preuves dont nous disposons concernant cette horrible attaque qui a eu lieu et sa gravité», a déclaré Michael Dougherty, le procureur du comté de Boulder, lors d'une récente conférence de presse. L'agresseur présumé risque notamment la réclusion criminelle à perpétuité.

Bien qu'il ait affirmé avoir agi seul sans en informer sa famille, son épouse, Hayam El Gamal, et leurs cinq enfants ont été arrêtés par les services d'immigration pour une expulsion accélérée. Alors qu'un juge avait émis une ordonnance temporaire suspendant la procédure, un juge fédéral du Texas a décidé le 2 juillet que la famille pouvait être expulsée.

L'attaque s'est produite au début de la fête juive de Chavouot, onze jours après qu'un homme criant également «Libérez la Palestine !» a ouvert le feu sur deux employés de l'ambassade d'Israël à proximité d'un musée juif à Washington.