Espagne : retraité agressé, émeutes anti-immigrés… Tout comprendre sur la flambée des violences dans le sud-est du pays

Depuis vendredi, les nuits des habitants de la ville de Torre Pacheco, en Espagne, sont perturbées par de violents affrontements. À l'origine : l'agression d'un retraité par trois jeunes «d’origine nord-africaine», plus tôt la semaine dernière.

Depuis vendredi soir, la ville de Torre Pacheco, au sud de l’Espagne, est le théâtre de violentes émeutes. Dans les rues de la municipalité, une fois la nuit tombée, groupes d’extrême droite, résidents locaux, migrants venant principalement d’Afrique du Nord et forces anti-émeutes s’affrontent.

Malgré les multiples arrestations et les appels au calme du gouvernement, la tension reste palpable à Torre Pacheco.

Un premier rassemblement voulu pacifique

À l’origine de cette flambée sans précédent en Espagne : l’agression d’un retraité âgé de 68 ans, ce mercredi. L’homme, qui se prénomme Domingo, a été violemment agressé en pleine rue par trois jeunes qu’il a décrits comme étant «d’origine nord-africaine». Le visage tuméfié, il a raconté avoir été pris à partie sans raison apparente.

L’agression, filmée, a été largement diffusée et partagée sur les réseaux sociaux, de quoi mettre de l’huile sur le feu. Mais, la situation a atteint un nouveau seuil de violence vendredi soir : le maire de Torre-Pacheco, Ángel Roca Tornel, avait décidé d’organiser un rassemblement pacifique, qu’il voulait comme un signe de soutien à la victime.

Des mouvements de l'extrême droite infiltrés dans le cortège

Néanmoins, des groupes d’extrême droite se sont infiltrés dans le cortège. Le rassemblement a rapidement dégénéré, marquant une première nuit de violents affrontements.

Selon les autorités, plusieurs groupuscules de l’ultra droite, extérieurs à la ville, ont participé aux affrontements. Parmi ces derniers, le groupe «Deport them now» («Déportez-les maintenant»), qui a appelé via Telegram à une «chasse» aux personnes d’origine nord-africaine.

«Si les autres Maghrébins de la commune ne collaborent pas à l’identification des coupables, ils deviendront automatiquement coupables et devront payer», aurait écrit le groupe.

D’après les journalistes de l’agence Reuters, plusieurs dizaines de jeunes, certains cagoulés, ont jeté des bouteilles en verre et d’autres objets sur des groupes portant des symboles liés à l’extrême droite, dans des affrontements, ce week-end.

Une situation «maîtrisée» ce dimanche

Néanmoins, la nuit dernière semble avoir été plus calme. D’après le média La Opinión de Murcia, un «groupe d’imams» se seraient réunis dans la rue, avec l’autorisation des autorités espagnoles, afin de «demander aux jeunes de se rendre à leur domicile», dans l’optique d’éviter toute nouvelle escalade à l’arrivée des groupuscules d’extrême droite.

Violeta Santos Moura/Reuters

Les journalistes rapportent ne pas avoir vu de membres de ces groupes avant minuit, «probablement grâce au cordon de police mis en place». «Le quartier de San Antonio est resté fortement gardé par un cordon de police formé par des dizaines d’agents et une douzaine de véhicules, à l’aide de drones», assure le média.

Interrogé sur la chaîne de télévision publique TVE, Pedro Ángel Roca a assuré de son côté que la situation avait été «maîtrisée» dimanche soir grâce à la présence policière, et a de nouveau appelé au calme.Un dernier appel au calme

«Les menaces, les agressions et la peur dans les rues doivent cesser», a dénoncé de son côté l'Association marocaine pour l'intégration des immigrés, en exigeant dans un communiqué «une véritable protection pour les personnes concernées».

Pour rappel, selon le maire de la ville, 30% des 40.000 habitants de Torre Pacheco sont des immigrés, principalement d’origine marocaine, travaillant en majorité dans des exploitations agricoles : «Ce sont des gens qui vivent dans la ville depuis plus de 20 ans», a-t-il affirmé.

Finalement, dans une vidéo publiée sur le réseau social X, le maire de la ville a, une nouvelle fois, appelé au calme. «Torre Pacheco doit retrouver la normalité (...) Je comprends la frustration, mais rien ne justifie la violence», a-t-il écrit en description. «Le racisme n’est pas compatible avec la démocratie», a conclu Pedro Ángel Roca.

El alcalde pide serenidad y confianza a los vecinos.



Y a vuelto a exigir que «necesitamos más Guardia Civil y Policía Nacional en nuestras calles y modificar las leyes para garantizar la acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y proteger a los ciudadanos». pic.twitter.com/ObsE6yRk0N — Ayto. Torre Pacheco (@TPacheco_Ayto) July 12, 2025

Depuis vendredi, dix individus ont été interpellés : trois d’entre eux sont d’ailleurs soupçonnés d’être impliqués dans l’agression du retraité. Les sept autres personnes, un citoyen marocain et six Espagnols ont été interpellés pour leur participation aux affrontements qui ont suivi. Ils sont poursuivis pour des délits de «troubles à l'ordre public», «haine» et «blessures volontaires».