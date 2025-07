Etats-Unis : les images impressionnantes de l'incendie qui ravage les environs du Grand Canyon

Depuis le 4 juillet dernier, un immense incendie déclenché par la foudre, le Dragon Bravo Fire, fait rage sur l'une des rives du Grand Canyon, dans l'Arizona. Le panache de fumée du brasier a envahi le célèbre site naturel, provoquant sa fermeture partielle.

La saison des incendies bat son plein aux Etats-Unis, menaçant certains sites naturels d'ampleur. C'est notamment le cas du parc national du Grand Canyon, dans l'Arizona, où le Dragon Bravo Fire s'est approché de l'immense formation géologique.

Déclenché par des impacts de foudre le 4 juillet, le brasier a parcouru près de 3.500 hectares, forçant les autorités à évacuer plus de 500 touristes et membres du personnel du parc jeudi et vendredi dernier. Ses fumées se sont déplacées vers la rive sud, obscurcissant la vue sur le célèbre panorama.

Le panorama sur le Grand Canyon depuis Grandeur Point est pratiquement obscurci par le panache de fumées de l'incendie. © David Swanson / REUTERS

La rive nord du Grand Canyon, où plusieurs dizaines de bâtiments ont été détruits par les flammes, «restera fermée à tous les visiteurs jusqu'à la fin de la saison 2025», qui court jusqu'au 15 octobre prochain, a annoncé le parc naturel dans un communiqué dimanche 13 juillet.

La rive nord du Grand Canyon, où des dizaines de bâtiments ont été détruits, est ravagée par les flammes. © David Swanson / REUTERS

Au-delà des dégâts causés à cette zone naturelle importante, la gestion de l'incendie est sujette à une polémique. «Les habitants de l'Arizona méritent des réponses sur les raisons pour lesquelles cet incendie a pu ravager le parc national du Grand Canyon», a martelé dimanche sur X la gouverneure de l'Etat, Katie Hobbs.

L'Ouest américain en proie à de nombreux incendies

L'élue démocrate a appelé «à mener une enquête approfondie et indépendante sur la gestion de l'incendie» et s'est étonnée des choix des autorités fédérales. Les pompiers n'ont initialement pas cherché à éteindre l'incendie, mais l'ont traité comme «un feu contrôlé».

While the flame was started with a lightning strike, the federal government chose to manage that fire as a controlled burn during the driest, hottest part of the Arizona summer.



I am calling on the federal government for a comprehensive and independent investigation into the… — Governor Katie Hobbs (@GovernorHobbs) July 14, 2025

Mais ce type d'incendie, que les autorités laisse brûler pour assainir la végétation d'une zone, a débuté «pendant la période la plus sèche et la plus chaude de l'été en Arizona», a-t-elle dénoncé.

La gestion des incendies devient cette année un sujet encore plus brûlant que d'habitude dans l'Ouest américain, car Donald Trump a mis en œuvre d'importantes coupes budgétaires et des licenciements à l'Agence des forêts, à l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA) et à la FEMA, l'agence fédérale de gestion des désastres.

Plus d'une centaine d'incendies brûlent actuellement dans tout l'Ouest américain, dont une cinquantaine sont considérés comme hors de contrôle, selon le National Interagency Fire Center.