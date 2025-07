Guerre en Ukraine : qui est Ioulia Svyrydenko, mise en avant lundi par Volodymyr Zelensky pour devenir la prochaine Première ministre ?

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a proposé ce lundi de nommer Première ministre son actuelle ministre de l’Économie, Ioulia Svyrydenko. Cette dernière, qui occupe déjà le rôle de vice-Première ministre, a notamment fait parler d’elle avec l’accord sur les minerais conclu en mai dernier avec les Etats-Unis.

L’Ukraine se prépare au plus large remaniement gouvernemental depuis le début de l’offensive russe. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a proposé lundi de nommer Ioulia Svyrydenko, actuelle ministre de l’Économie, comme nouvelle Première ministre du pays.

«Nous engageons une transformation du pouvoir exécutif ukrainien. J'ai proposé que Ioulia Svyrydenko dirige le gouvernement ukrainien et renouvelle significativement son fonctionnement. J'attends avec impatience la présentation prochaine du plan d'action du nouveau gouvernement», a indiqué le président ukrainien sur X.

«Nous engageons une transformation du pouvoir exécutif ukrainien. J'ai proposé que Ioulia Svyrydenko dirige le gouvernement ukrainien et renouvelle significativement son fonctionnement. J'attends avec impatience la présentation prochaine du plan d'action du nouveau gouvernement»

Cette dernière succéderait ainsi à Denys Chmyhal, en poste depuis le 4 mars 2020 et qui devrait récupérer le ministère de la Défense. Ce remaniement, le plus grand au sein du gouvernement ukrainien depuis le début de l’offensive russe en Ukraine en février 2022, doit encore être validé dans les prochains jours par le Parlement du pays.

Vice-Première ministre de l’Ukraine depuis novembre 2021

Diplômée de l’Université nationale de commerce et d’économie de Kiev en gestion antimonopole, Ioulia Svyrydenko, aujourd’hui âgée de 39 ans, a travaillé dans le privé avant d’occuper des responsabilités locales dans sa région natale de Tcherniguiv. Elle a ensuite été successivement nommée vice-ministre de l’Économie puis directrice adjointe du cabinet du président, selon le Kviv Post.

Elle a été nommée par la suite au poste de vice-Première ministre et ministre de l’Économie de l’Ukraine par le Parlement ukrainien le 4 novembre 2021.

«L’Ukraine mérite de figurer parmi les économies les plus fortes d’Europe»

Quelques heures après l’annonce faite par le chef de l'Etat ukrainien, Ioulia Svyrydenko a fait part sur X de sa reconnaissance «au président Volodymyr Zelensky pour sa confiance et pour l’opportunité de servir l’Ukraine en ce moment crucial».

«au président Volodymyr Zelensky pour sa confiance et pour l'opportunité de servir l'Ukraine en ce moment crucial».



«Le Chef de l'État a identifié les tâches prioritaires qui attendent le Gouvernement renouvelé

renforcer le potentiel économique de l'Ukraine

élargir les programmes de soutien aux Ukrainiens et augmenter la production de nos propres armes»

Elle en a profité pour dévoiler sa feuille de route et les moyens qu’elle compte mettre en œuvre pour réaliser ses missions si sa candidature au poste de Première ministre est validée par le Parlement ukrainien.

«Le Chef de l’État a identifié les tâches prioritaires qui attendent le Gouvernement renouvelé, à savoir renforcer le potentiel économique de l'Ukraine, élargir les programmes de soutien aux Ukrainiens et augmenter la production de nos propres armes», a indiqué la trentenaire.

«Il s'agit avant tout de garantir les forces de défense et de sécurité ukrainiennes et la stabilité de notre État. L'appareil d'État n'a pas le droit de gaspiller les ressources et le potentiel de notre pays. L'Ukraine mérite de figurer parmi les économies les plus fortes d'Europe. La société ukrainienne doit bénéficier d'instruments de soutien social plus clairs», a conclu cette dernière.

Un accord sur les minerais obtenu avec les Etats-Unis

Ioulia Svyrydenko s’est distinguée au cours des derniers mois en parvenant à décrocher un accord sur les minerais avec les Etats-Unis, malgré le bras de fer engagé à ce sujet entre le président américain Donald Trump et son homologue ukrainien.

Tymofiï Mylovanov, président de l’École d’économie de Kiev et ancien ministre de l’Économie, avait affirmé que la vice-Première ministre avait été un élément «clé» lors de ces négociations. Il l'avait recrutée dans son équipe, à l'époque où il était au gouvernement et la considère comme «très efficace», «professionnelle» et pleine de «sang-froid».

L'Ukraine et les Etats-Unis avaient finalement trouvé un accord, ratifié par le Parlement ukrainien en mai. Ioulia Svyrydenko avait affirmé à l'époque que ce texte offrait «la possibilité de bénéficier d'une nouvelle aide militaire (...) de la part de l'administration américaine».