Syrie : tout savoir sur Soueïda, cette ville druze où de violents affrontements ont éclaté après l'entrée des forces gouvernementales

En Syrie, la ville de Soueïda est au centre d'affrontements entre druzes et force gouvernementales. ce mardi, le ministre syrien de la Défense a annoncé un «cessez-le-feu total» dans cette ville historique, considérée comme un lieu si important du pays.

Un haut lieu du territoire syrien est menacé par la guerre civile. Soueïda, ville à majorité druze dans le sud de la Syrie, a été le théâtre d'affrontements violents entre forces gouvernementales et civils dans la matinée de ce mardi 15 juillet.

Le cheikh Hikmat al-Hejri, très influent en Syrie, a expliqué que les habitants de Soueïda faisaient face à «la campagne barbare» des forces de l'ordre envoyées par Damas, qui est accusé d'avoir failli à ses engagements en continuant de bombarder les lieux. Une fumée noire épaisse a été aperçue dans l'un des quartiers de la ville, vers laquelle de nombreux membres des forces gouvernementales ont afflué. Ils ont également été vus en train de brandir leurs armes, juchés sur un char.

Une ville ciblée par le gouvernement syrien depuis 2012

Si l'entrée des forces gouvernementales à Soueïda, comme l'a confirmé le ministre de la Défense du pays, est si importante, c'est parce que la ville était jusqu'ici sous le contrôle du Conseil militaire de Soueïda, et non du gouvernement.

Récemment, la ville a été le centre d'affrontements, dont le début remonte à 2012, date à laquelle, le 28 octobre, de nombreuses arrestations ont été recensées. Six années plus tard, de nombreuses attaques terroristes ont semé l'effroi. 56 soldats de Daesh ont perpétré des fusillades et des bombardements kamikazes entraînant la mort de 246 personnes, dont une grande majorité de civils. En outre, 42 résidents de la ville, de confession druze, ont été kidnappés.

Le 7 juin 2020, la ville a été à l'origine de mouvements de protestation anti-gouvernementale, à la suite d'un appauvrissement certain de la ville. Les manifestants demandaient la destitution du président Bashar al-Assad, pour la première fois depuis 2015. A la suite de cette colère populaire, le Premier ministre, Imad Khamis, a été licencié, le 11 juin. Les mouvements se sont reproduits de nombreuses fois (février 2022, août 2023), faisant de Soueïda une cible inéluctable des attaques gouvernementales.

La ville a été prise par l'opposition syrienne le 7 décembre 2024 lors de l'offensive rebelle syrienne de cette même année. Ils ont atteint la ville en rendant visite au leader spirituel druze de la ville.

L'importance du courant druze et sa singularité

En effet, cette ville comprend une majorité de personnes de confession druze. Ce courant, qui concerne 570.000 personnes sur les 23 millions syriens, soit 4% de la population nationale, est proche de l'ismaélisme.

Il s'agit plus précisément d'une religion vénérant Al-Hakim bi-Amr Allah, qui serait l'incarnation de Dieu. Cette doctrine philosophique est fondée sur l'initiation à la partie ésotérique de la religion musulmane. Cela signifie qu'ils accordent beaucoup d'importances aux pratiques visant à la «purification de l'âme» en vue d'un rapprochement avec Dieu. Ce chemin d'élévation spirituelle se veut être le «coeur» de l'islam. Cette vision de la religion la rend particulièrement opaque et élitiste.

A tel point que l'appartenance du courant druze à l'islam est contestée par certains autres chiites. Il leur est reproché leur proximité avec certains courants philosophiques grecs et indiens, ainsi que des interprétations spéciales de la divinité musulmane et leur croyance en la réincarnation d'une âme immortelle de vie en vie.

Rome, Califat Rachidun... : Une ville historique

Cette ville du sud du pays, perchée à 1.000 mètres d'altitude dans le gouvernorat qui porte le même nom, est peuplée de 73.000 habitants. La ville se distingue du reste du territoire syrien par sa majorité druze. Après avoir été fondée par les Nabatéens, puis avoir été dominée par les Romains, la ville a été occupée par les Druzes, qui en ont fait leur capitale et ont même renommé la région (Djébel el-Druze) en son honneur.

Ce haut lieu syrien, qui jouit d'une place géographique importante, sur la route entre Damas et Bostra (ville de l'extrême sud de Syrie), s'est particulièrement développé lors de la période byzantine.

La ville est particulièrement appréciée des touristes, qui apprécient ses vestiges antiques, comme les Ruines de Dionysias. Certains autres sites permettent de visiter les vestiges romains de la métropole : la basilique Saint Sergius, construite au Ve siècle ou encore l'amphithéâtre situé au sud de l'Agora. La ville possède de nombreux bâtiments de l'époque romaine dans lesquels les populations locales continuent d'habiter.

En plus de ces lieux touristiques, la ville bénéficie d'un aqueduc romain et d'un réservoir conique de la même époque, toujours en fonction. On y trouve aussi une mosquée datant du VIIème siècle, du temps du califat Rachidun.

La ville a une autre particularité : elle a été le théâtre d'une immigration massive depuis l'Amérique du Sud et particulièrement le Venezuela, au cours du XIXe siècle. De nombreux habitants de la ville ont quitté le Proche-Orient à cette période et lorsque leurs descendants ont décidé de revenir habiter en Syrie, ils ont continué de parler espagnol et de perpétrer la culture sud-américaine. Ainsi, elle est souvent appelée «le petit Venezuela».