Ce que l'on sait de la mort de Dan Rivera, célèbre pour ses enquêtes paranormales, pendant une tournée avec la poupée «hantée» Annabelle

Dan Rivera, le propriétaire de la poupée «hantée» Annabelle et enquêteur spécialisé dans les phénomènes paranormaux, est soudainement décédé ce dimanche, en Pennsylvanie, aux Etats-Unis. Pour l'instant, les causes de sa mort restent floues.

C’était l’un des piliers des investigations paranormales. L’enquêteur Dan Rivera est décédé, ce 13 juillet, à l’âge de 53 ans, alors qu’il était au milieu de sa tournée «Devils on the Run» aux États-Unis. Dans cette dernière, le vétéran mettait en scène Annabelle, une poupée censée être possédée, qui a inspiré des classiques des films d'horreur comme «The Conjuring».

La nouvelle a été partagée par la New England Society for Psychic Research (NESPR), l’organisation s’occupant de la tournée de Dan Rivera, à travers un poste Facebook. «Nous avons le cœur brisé et sommes encore en train de gérer cette perte», a déclaré la société.

«Dan croyait vraiment au partage de ses expériences et à l’éducation des gens sur le paranormal. Sa gentillesse et sa passion ont touché tous ceux qui le connaissaient».

Plusieurs mois pour l'autopsie ?

Selon le média The Evening Sun, Dan Rivera serait décédé de manière «soudaine», pendant un arrêt à Gettysburg (Pennsylvanie). Des documents officiels semblent indiquer que des pompiers et du personnel médical ont été appelés à son hôtel, vers 20h.



Les raisons du décès de l’investigateur paranormal restent, cependant, inconnues. Selon ce même média, l’autopsie pourrait prendre quelques mois. Néanmoins, une source proche du dossier aurait déclaré que la mort ne paraissait pas suspecte, et que Dan Rivera avait été trouvé seul dans sa chambre d’hôtel.

Le quotidien The Independant affirme qu'Anabelle devrait continuer sa tournée aux États-Unis. Cette dernière a fait l’objet de rumeurs au mois de mai, certaines assurant que la poupée avait disparue. Un incendie en Louisiane avait également été attribué à Annabelle, preuve que la poupée continue d’effrayer.