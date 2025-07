Etats-Unis : Donald Trump expulse des immigrés en situation irrégulière vers l’Afrique australe, faute d’accord avec leurs pays

Ce mardi 15 juillet, l’administration de Donald Trump a annoncé l’expulsion de cinq immigrés en situation irrégulière originaires de pays d’Asie ou des Caraïbes vers l’Eswatini, un petit pays d’Afrique australe.

Onze jours après l’acheminement au Soudan du Sud de huit immigrés en situation irrégulière, l’administration de Donald Trump a annoncé, ce mardi 15 juillet, l’expulsion de cinq immigrés en situation irrégulière, originaires de pays d’Asie ou de Caraïbes, vers l’Eswatini.

Ce petit pays d’Afrique australe, dernière monarchie absolue du continent africain et voisine de l'Afrique du Sud, est dirigé depuis 1986 par Mswati III, critiqué pour son train de vie fastueux et régulièrement accusé de violations des droits humains.

D'après le ministère américain de la Sécurité intérieure, les pays respectifs de ces «étrangers criminels en situation irrégulière» ont refusé de les accueillir.

Le premier individu expulsé est un ressortissant vietnamien. Il a été reconnu coupable de viol sur mineur et a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle. On retrouve également un ressortissant jamaïcain parmi les cinq immigrés expulsés. Celui-ci a été reconnu coupable, notamment de meurtre, de vol et de possession d’arme.

VIETNAMESE NATIONAL:

Le troisième est un ressortissant laotien. Il est en effet accusé d’agression aggravée avec arme à feu et de possession de méthamphétamine. Il a notamment été reconnu coupable de meurtre au 2e degré et de cambriolage et a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle.

Le quatrième étranger expulsé est un ressortissant cubain. Membre du gang «Latin King», il a été reconnu coupable de meurtre au 1er degré et a été condamné à 3 ans de prison pour des violences sur un policier, vol de véhicule et refus d’obtempérer.

Enfin, le dernier individu expulsé est un ressortissant yéménite. Ce dernier a en effet été condamné pour homicide au 2e degré ainsi que pour «cruauté envers un adulte dépendant». Il a également été reconnu coupable d’agression avec l’intention de causer des lésions corporelles graves et a été condamné à 60 mois d’emprisonnement.