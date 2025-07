Un séisme de magnitude 7,3 a frappé le littoral l'Alaska ce mercredi 16 juillet. Les autorités ont activé l'alerte tsunami.

From the National Tsunami Warning Center:



🔴 A TSUNAMI WARNING is posted for portions of Alaska following a M7.2 earthquake 50 miles S of Sand Point, Alaska, at 12:38pm AKDT July 16.



A Tsunami Alert is for this event is posted at https://t.co/npoUHxWBas

— NWS Tsunami Alerts (@NWS_NTWC) July 16, 2025