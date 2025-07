Etats-Unis : les images impressionnantes des pluies torrentielles à New York et dans le New Jersey

Depuis lundi 14 juillet, les Etats de New York et du New Jersey sont en proie à de violentes précipitations. D'après les premiers bilans, ces pluies diluviennes ont coûté la vie à deux habitants de l'agglomération new-yorkaise. Voici les images impressionnantes de ces averses.

New York sous les eaux. Depuis lundi, la ville de New York fait face à des pluies intenses, causant des dégâts matériels importants. Certains clichés impressionnants montrent la ville américaine inondée.

L'ensemble des Etats de New York et du New Jersey ont été touchés par ces précipitations. Une alerte inondation a d'ailleurs été déclenchée par les centres météorologiques américains, concernant 8 millions d'habitants. À Carroll Street, dans le centre de Brooklyn, les pluies ont rapidement submergé les systèmes d'évacuation des eaux.

BREAKING: New York City is flooding. Flash flood warnings have been issued in Manhattan, Brooklyn, Queens, the Bronx, Staten Island and Long Island. pic.twitter.com/snWs28rgVx — Power to the People ☭🕊 (@ProudSocialist) September 29, 2023

Le constat était le même à Elmsford, dans le nord de l'Etat, où les voitures ont été bloquées sous les eaux.

De nombreux rues ont été paralysées par les précipitations. © Eduardo Munoz / REUTERS

Certaines des images les plus impressionnantes viennent du métro new yorkais, où l'eau s'est engouffrée, jusqu'à atteindre certaines rames, comme celle de ce «subway» de la 28e rue de la ville.

Footage shows flooding at the 28th Street station in New York City on Monday night as slow-moving thunderstorms hit the Northeast. https://t.co/Vc92EvHrBIpic.twitter.com/2a6YocdyPc — ABC News (@ABC) July 15, 2025

D'autres stations sont devenues impraticables en raison des quantités d'eau spectaculaires qui s'y sont infiltrés.

© Juan Luiz Landaeta / via REUTERS

Et les new-yorkais risquent de subir de nouvelles perturbations. Selon les dernières prévisions du National Weather Service, «une masse d'air estivale riche en humidité sur une grande partie de l'est et du centre des États-Unis continuera à donner lieu à des orages épars ou généralisés pouvant produire de fortes averses et des crues soudaines» d'ici à la fin de cette semaine.