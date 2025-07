Etats-Unis : une alerte tsunami déclenchée après un séisme de magnitude 7,3 en Alaska

Un important séisme de magnitude 7,3 a frappé le littoral de l'Alaska ce mercredi 16 juillet. Les autorités ont activé l'alerte tsunami.

Un fort tremblement de terre s'est produit ce mercredi au large des côtes de l'Alaska, conduisant les autorités à déclencher une alerte au tsunami, a annoncé l'Institut américain de géophysique (USGS).

From the National Tsunami Warning Center:



🔴 A TSUNAMI WARNING is posted for portions of Alaska following a M7.2 earthquake 50 miles S of Sand Point, Alaska, at 12:38pm AKDT July 16.



A Tsunami Alert is for this event is posted at https://t.co/npoUHxWBas

— NWS Tsunami Alerts (@NWS_NTWC) July 16, 2025