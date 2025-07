Union européenne : quels sont les 9 pays officiellement candidats à l’adhésion ?

Luttant face à l’invasion russe depuis plus de trois ans, l’Ukraine a entamé les négociations pour intégrer l’Union européenne depuis le 25 juin 2024. Comme elle, huit pays sont officiellement candidats, tandis qu’un autre a fait sa demande d’adhésion pour rejoindre les 27.

Un refuge pour la paix et la prospérité. Composée de 27 États membres, l’Union européenne pourrait agrandir ses rangs dans les prochaines années, si les négociations avec les pays candidats aboutissent. Plusieurs États souhaitent ainsi intégrer l’UE pour garantir leur sécurité ou encore bénéficier du marché commun. À l’inverse, trois pays ont abandonné l'idée d'adhérer aux 27, et un a quitté l'UE après l'avoir rejoint.

Pour devenir candidat, un pays doit d’abord déposer un dossier de pré-candidature, puis un dépôt officiel de candidature, avant d’entamer une procédure de pré-adhésion, puis des négociations d’adhésion. À l’issue de ce long processus, qui prend souvent plusieurs années, si un pays candidat respecte l’ensemble des critères requis pour intégrer l’UE, il peut enfin signer un traité d’adhésion. Une fois le traité ratifié par tous les signataires, l’adhésion est effective et le pays devient un État membre.

6 fondateurs, 27 membres, 9 candidats

Officiellement créée en 1952 par six pays fondateurs - la France, l'Italie, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg - et initialement appelée la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA), l’Union européenne a connu sept vagues d’élargissements au cours de son histoire.

Le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni en 1972 ; la Grèce en 1981 ; l'Espagne et le Portugal en 1986 ; l'Autriche, la Finlande et la Suède en 1995 ; Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie en 2004 ; la Bulgarie et la Roumanie en 2007 et enfin la Croatie en 2013.

Aujourd'hui, neuf pays sont officiellement candidats pour intégrer à leur tour l'Union européenne. C’est le cas de la Turquie, de la Macédoine du Nord, du Monténégro, de la Serbie, de l’Albanie, de la Bosnie-Herzégovine, de l’Ukraine, de la Moldavie et de la Géorgie. Pour sept d'entre eux, les négociations ont été ouvertes.

La Turquie

La Turquie a déposé sa candidature d'adhésion à l'UE en 1987. Elle a officiellement été reconnue comme candidate en 1999, et les négociations d'adhésion ont débuté le 3 octobre 2005. Mais ces négociations ont été gelées en juin 2019, en raison de tensions entre les deux parties sur différents sujets, tels que la crise migratoire européenne, la répression turque après le coup d’État avorté de 2016, ou encore les confrontations en mer Égée entre la Turquie et certains États membres de l'UE.

Si le processus d'adhésion est maintenu, il est actuellement à l'arrêt. Les dirigeants européens ont néanmoins réaffirmé leur désir d'assurer des relations entre la Turquie et l'Union européenne fondées sur la coopération.

Les États des Balkans

Du côté des Balkans occidentaux, cinq États sont officiellement candidats, mais seuls quatre ont entamé leurs négociations d'adhésion avec l'UE. Il s'agit de la Macédoine du Nord, qui a déposé sa candidature en 2004, obtenu son statut l'année suivante et entamé les négociations avec l'UE en juillet 2022. Mais aussi du Monténégro, candidat officiel depuis 2010 et en négociations depuis juin 2012.

La Serbie a, elle aussi, déposé sa candidature à l'adhésion à l'UE en 2008, officialisée en 2012. Les négociations d'adhésion ont démarré en janvier 2014. Enfin, l'Albanie a déposé sa candidature pour intégrer l'UE en 2009. Elle est devenue officiellement candidate en 2014, puis a entamé ses négociations d'adhésion en juillet 2022, en même temps que la Macédoine du Nord.

Seule la Bosnie-Herzégovine, qui a déposé une demande d'adhésion en 2016 - officiellement approuvée en 2022 - n’a pas encore commencé les négociations avec l’UE. Mais sur la base d'une recommandation positive de la Commission européenne, le Conseil européen a décidé d’ouvrir les négociations d’adhésion le 21 mars 2024. Depuis, la Commission européenne prépare le cadre de ces négociations.

Ukraine, Moldavie et Géorgie

L'Ukraine et la Moldavie sont les deux derniers pays à avoir entamé leurs négociations d'adhésion avec l'UE. Officiellement candidates depuis juin 2022, ces négociations ont été ouvertes avec les deux pays le 25 juin 2024.

Enfin, la Géorgie a obtenu le statut de candidat à l'adhésion le 14 décembre 2023, après avoir déposé sa candidature en mars 2022, dans le contexte de l'invasion russe en Ukraine. Cependant, fin 2024, un mois après son élection controversée et suspectée de fraudes, le Premier ministre pro-russe Irakli Kobakhidzé a annoncé la suspension des négociations avec l’Union européenne jusqu’en 2028.

Le Kosovo bientôt candidat ?

Dans le cadre de l'élargissement aux Balkans occidentaux, le Kosovo a également présenté sa candidature le 15 décembre 2022. Bruxelles ne lui a pas encore accordé le statut de candidat officiel pour intégrer l'Union européenne. Et pour cause : seuls 22 des 27 États membres de l'UE reconnaissent l'indépendance du Kosovo. Les cinq membres ne le reconnaissant pas sont l'Espagne, la Grèce, la Roumanie, la Slovaquie et Chypre.

L’Islande, la Norvège et la suisse abandonnent

Trois pays ont abandonné leur candidature depuis 1952. Officiellement candidate à l'intégration en 2009, dans le contexte de la grave crise financière qui avait touché le pays, l'Islande a annoncé le retrait de sa candidature le 12 mars 2015, notamment en raison d'un différend sur les quotas de pêche.

La Suisse a quant à elle rejeté l'adhésion par voie référendaire, six mois après avoir fait acte de candidature en 1992. La Norvège a fait de même lors de deux référendums, en 1972 puis en 1994.

Le Maroc rejeté, le Royaume-Uni se retire

Une seule candidature a été rejetée officiellement depuis la création de l’UE. Il s'agit de celle du Maroc. Déposée en 1984, elle a été rejetée en 1987 au motif que le pays n'est pas «européen».

Enfin, le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne en 2020, à la suite du référendum britannique du 23 juin 2016 sur le Brexit.