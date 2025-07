Voici les 12 pays d’Europe qui ont le plus de jours fériés

François Bayrou l'a annoncé : le gouvernement pourrait supprimer deux jours fériés dans le but de réaliser des économies, passant de 9 à 11 dates non travaillées. Ailleurs en Europe, certains pays en comptent beaucoup plus.

Les Français loin derrière certains de leurs voisins européens. Mardi 15 juillet, François Bayrou a indiqué que deux jours fériés pourraient être supprimés du calendrier afin de réaliser des économies. Le calendrier ne compterait alors plus que 9 jours non travaillés, contre 11 actuellement.

Une proposition qui, si elle était acceptée, creuserait encore un peu plus l'écart en la matière entre la France et plusieurs pays européens.

13 : Lituanie, Pologne, Finlande, Lettonie, Autriche, Portugal

Certains pays d'Europe comptent pas moins de 13 jours fériés. Certains sont consacrés à des fêtes nationales, des célébrations religieuses ou encore des commémorations historiques.

Une majorité d'entre eux permettent également à leur population de bénéficier de deux jours banalisés pour passer Noël. Appelé «1er octave» au Portugal, «2e jour de Noël» en Lituanie, en Lettonie, «fête de la Saint-Etienne» en Pologne et en Autriche, le 26 décembre est en effet souvent associé au 25 décembre dans les pays à majorité chrétienne.

14 : Espagne, Croatie, Roumanie, Bulgarie, Slovaquie

L'Espagne, la Croatie, la Roumanie, la Bulgarie et la Slovaquie comptent chacun 14 jours fériés. Le premier cité possède un calendrier particulièrement complexe, où les fêtes nationales communes à l'ensemble du territoire se combinent à d'autres jours célébrés pour les différentes régions du pays.

A l'inverse de la France, la Roumanie a décidé d'introduire de nouveaux jours fériés en 2017 : le 24 février et le 1er juin.

15 : Chypre

En tant que pays orthodoxe, le calendrier de Chypre compte de nombreux rendez-vous religieux. L'épiphanie le 6 janvier, lundi vert 50 jours avant Pâques, vendredi saint, samedi saint, etc. L'île située au large de la Grèce compte de nombreux jours fériés qui lui sont propres.

Mais l'agenda des Chypriotes se distingue également par les 3 jours fériés dédiés uniquement à Noël (24, 25 et 26 décembre) ainsi que les deux jours dédiés à Pâques (lundi et mardi).