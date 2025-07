70 ans du premier Disneyland en Californie : quand le parc ouvrait ses portes en 1955 entre faste et chaos

Disneyland Resort, le premier Royaume Enchanté imaginé par Walt Disney, célèbre ses 70 ans ce jeudi. L'occasion de se pencher sur l'histoire de ce parc d’attractions implanté au sein d'une ancienne orangerie de la Californie, proche de Los Angeles.

Un géant du divertissement fête son anniversaire. Ce jeudi, le parc d'attractions Disneyland Resort en Californie, aux Etats-Unis, célèbre ses 70 ans. Construit par les équipes de Walt Disney Imagineering et inauguré le 17 juillet 1955, il est le premier Royaume Enchanté au monde et le seul imaginé par le créateur de la plus célèbre des souris, Walt Disney.

Lors de l’été 1955, la canicule touchait particulièrement la Californie. Et c’est sous plus de 45 °C que les Américains se sont rendus dans la ville d’Anaheim, dans le comté d’Orange, à une trentaine de kilomètres au sud-est de Los Angeles, pour l'inauguration. Au début, le parc s’étendait sur 73 hectares, construit sur une ancienne orangerie.

L'inauguration diffusée en direct sur ABC

Cet événement, dont le show était présenté par plusieurs personnalités, notamment Ronald Reagan et Bob Cummings ou même son créateur Walt Disney, aura marqué un grand nombre d’Américains. Louis Armstrong, le célèbre musicien, était également présent pour assurer le spectacle. Afin de marquer le coup, l’inauguration du parc était retransmise en direct sur la chaîne ABC, avec plus de 25 caméras mobilisées ainsi que des centaines d’employés. Pour l’époque, cela était révolutionnaire.

Mais quel était l’objectif derrière un tel projet ? Lors de sa présentation, devant plus de 90 millions d’Américains présents sur ABC, Walt Disney parlait d’une «source de joie pour le monde entier». Mais pour cela, le producteur a dû durement se démener. Si son parc a ouvert en juillet 1955, il avait déjà l’idée en tête dès 1948 lorsqu’il a présenté les premiers croquis du parc.

Un investissement personnel

Pour mener à bien son projet, il a décidé, quatre ans plus tard, de créer une société spécialisée dans l’élaboration de Disneyland, Walt Disney Imagineering. Mais, malgré le franc succès de ses studios, il était difficile pour Walt Disney de trouver les fonds nécessaires afin d'assurer la construction du parc.

Pas de quoi inquiéter le réalisateur qui n’a pas hésité à vendre son assurance vie ainsi que sa maison de vacances pour y parvenir. Et, à l’aide d’un partenariat avec ABC, il est parvenu à regrouper la somme de 17 millions de dollars. Un investissement permettant le début des travaux qui prévoyaient de construire plus de 50 attractions ainsi que des salles de spectacles.

Black Sunday

Mais alors que 11.000 personnes devaient se présenter lors de l’inauguration le 17 juillet 1955, ce sont finalement 28.000 Américains qui sont venus sur place. Un imprévu qui est venu marquer cette journée historique pour Walt Disney. Pour l'inauguration, certains sont arrivés avec des faux billets, provoquant la panique chez les organisateurs.

En plus de la chaleur, qui a fait fondre l’asphalte fraîchement posé la veille dans le parc, la foule en nombre a surchargé les attractions. Conséquence, ces dernières sont tombées en panne le jour J. Face à ce désastre, la presse n’a pas été tendre avec le parc et parle d’un Black Sunday (dimanche noir) de Disney.

Face aux critiques médiatiques, qui voyaient la fin de Disney après ce chaos, Disneyland Resort n'a pas baissé les bras. Un effort payant puisque que deux mois après cet «échec», l’espace imaginé par Walt Disney accueillait son millionième visiteur. Une telle réussite qui a poussé Disney à ouvrir un deuxième parc en 1973, en Floride cette fois-ci.

Une notoriété mondiale

Et c’est en 1983 que Disneyland s’est exporté pour la première fois hors des Etats-Unis en s’implantant à Tokyo, au Japon. Et il faudra attendre moins de 10 ans (1992) pour voir le Royaume Enchanté poser ses valises en Europe, et surtout en France, à Marne la Vallée, tout proche de Paris.

Mais le 8 février 2001, le parc de Californie s'est agrandi avec l’ouverture de Disney California Adventure, le second du complexe Disneyland Resort de Californie. Ce nouvel espace, longtemps boudé avant sa rénovation, est principalement destiné aux adultes. Mais en 2006, Pixar est racheté par Disney. Un rachat qui poussera le nouveau parc à privilégier les attractions fondées sur les films de Pixar.

Désormais, le Disneyland Resort de Californie est devenu un petit empire avec plus de 17,2 millions de visiteurs en 2023. Et le parc ne compte pas s'arrêter là. Un plan d’extension a été voté fin 2024, DisneylandForward, et prévoit plus de 2,5 milliards de dollars d’investissement dans de nouvelles attractions et hôtels. Pour ses 70 ans, Disneyland Resort n’a donc pas fini de faire rêver les petits comme les grands.