Droits de douane : si l'UE cède devant Donald Trump, demain la Chine en imposera, estime Jean-Noël Barrot

L'Union européenne est en train de jouer sa crédibilité, selon le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Le Vieux continent doit, avant la date butoir du 1er août, trouver un accord pour éviter l'application de droits de douane à hauteur de 30%, exigé par Donald Trump.

Un nouveau volet dans la saga des droits de douane, imposés par le président américain Donald Trump. Selon le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, l’Union européenne joue sa «crédibilité» pendant ses négociations avec Washington. «Il y a un enjeu de défense de nos intérêts à court terme qui est essentiel, et il y a un enjeu de crédibilité à plus long terme», a-t-il déclaré.

Au cours d’une conférence, organisée par le mouvement patronal français Medef, le ministre a également partagé sa crainte quant à de possibles droits de douane astreints, cette fois, par la Chine.

«Si aujourd'hui nous acceptons qu'on puisse lever des droits de douane sur l'Union européenne en faisant le dos rond pour laisser l'orage passer, demain, c'est la Chine, et puis à nouveau les États-Unis, qui reviendront pour lever une nouvelle fois des droits de douane», a-t-il estimé.

Des taxes européennes en retour

L’enjeu est de taille, donc, pour le négociateur en chef de l’Union européenne, Maros Sefcoviv. Chargé d’arracher un accord avec les États-Unis au nom des 27 États membres avant la date butoir du 1er août, il s’est rendu mercredi à Washington, avec l’espoir de trouver une solution avant l’échéance.

«Présentons la puissance de feu de nos instruments de dissuasion», a plaidé Jean-Noël Barrot. «Nous ne voulons pas les utiliser mais si nos intérêts économiques vitaux sont touchés, alors nous ne pouvons pas exclure de les mettre en oeuvre», a-t-il ajouté. La Commission a ainsi établi une liste de produits américains qu’elle pourrait taxer en retour.

Les importations visées, qui représentent une valeur de 72 milliards d’euros, ne seront taxées que si l’Union européenne échoue à conclure un accord, et si les 27 États membres le jugent nécessaire. Sur la liste européenne figurent avions, voitures et bourbon, et des produits-clé des exportations américaines, comme le soja.

Un «déséquilibre commercial»

Malgré les tentatives de négociations, le leader républicain a frappé l’économie européenne en annonçant, ce samedi 12 juillet via son réseau Truth Social, l’application de droits de douane à hauteur de 30% sur les importations européennes vers les États-Unis.

Pour justifier cette décision, Donald Trump a évoqué un «déséquilibre commercial» avec l’Union européenne.